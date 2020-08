Broj zaraženih korona virusom u poslenjih 24 sata u Srbiji iznosi 100.

Tokom poslednja 24 sata urađeno je ukupno 7.352 testova na koronavirus

Od posledica infekcije korona virusom u Srbiji je preminulo još 3 ljudi.

Do sada je u Srbiji preminulo 677 ljudi. Ukupan broj do sada registrovanih slučaja je 29.782, a do sada je u zemlji testirano 811.920 ljudi.