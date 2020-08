"POZDRAV SKEPTICIMA!" Novinarka okačila post i pokazala kako izgledaju stravične POSLEDICE KORONAVIRUSA (FOTO)

Mirna Zidarić, sportska novinarka, zarizila se korona virusom na Adria Touru u Zadru, a sada je objavila fotografiju na kojoj je sa svima podelila kako izgledaju posledice korona virusa.

Na svom profilu na Tviteru podelila je fotografiju koja će možda mnoge ipak naterati da stave maske.

Kako tvrdi, kosa joj nedeljama nakon oporavka i dalje drastično opada.

“Pozdrav skepticima. Znam, nije najgore što ti se od korone može dogoditi, ali nekome baš ovaj info može biti točka preokreta...”, napisala je.

“Nije neki prizor, ali imajte ga na umu svaki put kad poželite skinuti masku ili ju odbijate nositi... Ovo je nakon jednog četkanja i tako je svaki dan, nadam se još kratko jer ponestat će zaliha”, dodala je.

Isti problem imala je i glumica Alisa Milano. Njen video upozorenja pogledalo je oko milion i po ljudi. Ona je takođe pokazala jednu od posledica infekcije, a to je opadanje kose.

Alyssa Milano is getting candid about one of her lingering COVID-19 symptoms: hair loss. The actress shared in a Twitter video how clumps of her hair are still falling out four months after she first began feeling coronavirus symptoms. https://t.co/XDXIn6BwuK