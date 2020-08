NOVI TRIJUMF MOSKVE - Rusija pravi i vakcinu protiv koronavirusa za ŽIVOTINJE

Moskva na taj način želi da sačuva ogromne farme za krzno, preneo je "Dejli mejl".

Lek protiv Kovida 19 za životinje biće testiran na jesen. Ovaj potez Rusije donekle je očekivan, jer ova zemlja ima oko 100 farmi krzna specijalizovanih za uzgoj kuna.

"Radimo na stvaranju vakcine za životinje protiv koronavirusa", rekao je šef ruske nadležne službe za poljoprivredu Roselkhoznadzor Sergej Dankvert.

On je dodao da će vakcina prvenstveno biti namenjena kunama, jer one brzo i nekontrolisano prenose virus međusobno.

Pre dva meseca vlasti Holandije naredile su ubijanje 10.000 kuna zbog straha da su ove životinje prenosnici virusa korona i da bi mogle pokrenuti novi talas epidemije.

"Ljudi će želeti da vakcinišu i kućne ljubimce - na primer, mačke koje su se zarazile koronavirusom", dodao je Dankert.

