KRIZNI ŠTAB SAOPŠTIO NAJNOVIJE INFORMACIJE O POPUŠTANJU MERA – Dr Kisić otkirla šta je USLOV za njihovo ukidanje!

Građanima Srbije članovi kriznog štaba, Darija Kisić Tepavčević i Ptedrag Kon saopštili su najnovije informacije o epidemiji koronavirusa u Srbiji.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje „Batut“ Darija Kisić Tepavčević je navela da se poslednjih dana vidi stabilizacija situacije i da su se u mnogim gradovima stvorili uslovi za ukidanje vanredne stucaije.

- U Kruševcu i Šapcu danas nije bilo pozitivnih slučajeva, u Beogradu i Nišu pozitivnost jedan odsto... Vidimo stabilizaciju epidemilioške situacije sa trendom pada – navela je Kisić i istakla da se striktno moraju poštovati preventivne mere.

Epidemiolog Predrag Kon je naveo govoreći o situaciji u Beogradu da se ona nedvosmisleno i ubrzano smiruje.

- Jasno se vidi da će situacija ići ka smirivanju, naravno uz mere koje se primenjuju. Uz sprovođenje mera. U zemljama gde je turizam i gde imate ulazak turista i unos infekcije vidite da dolazi do pojačanja intenziteta virusa – naveo je Kon.

On je istakao da su pred nama rizične situacije vezane za odlazak u školu, povratak naših turista

Kisić je rekla da na razdaljini na kojoj će deca da sede neće postojati mogućnost da se prenese virus.

- Osim mehaničke zaštite, maska pruža i zaštitu od dodirivanja lica. Maske su značajna prevencija. Sve maske dolaze u obzir, a svim se preporučuje, a tako je u čitavom svetu, da se koriste platnene maske, da se peru, peglaju i redovno održavaju - rekla je Kisić.

- Bilo koja maska je prihvatljiva za učenike, prilikom boravka u školi. Prilikom slušanja nastave u školi će biti obezbeđena fizička distanca, što je najvažnije. maska ne predstavlja samo mehaničku prepreku već i sprečava dodirivanje usta, nosa, brade. Sve maske dolaze u obzir, ali najekonomičnije je korišćenje pamučnih i platnenih - rekla je doktorka Kisić Tepavčević.

Kada je u pitanju zakazivanje testiranja Kisić je navela da se tako izbegavaju gužve.

- Na Batutu se zakazuje i nemamo redova. Na rezultatima je napisan datum izdavanja, ne uzimanje brisa, a u poslednje vreme dostavljaju se za 24 sata - rekla je doktorka Kisić.

Predrag Kon je rekao da se nikako ne sme odlagati početak školske godine.

Kon je, upitan za njegovu izjavu da se neće uvoditi mere za ljude koji se vraćaju u Srbiju, dok neki tabloid tvrdi da se sprema mera od 14 dana karantina, kazao da je jasno rekao da nema dodatnih obaveza.

"To pitanje, ako se postavi za 10 do 15 dana, ako se situacija promeni moguće je da bude neke mere. Na vaše pitanje nema odgovora šta će biti izuzev biće u skladu sa epidemiološkom slikom", naglasio je on.

Na pitanje zbog čega BiH nije na listi zemalja za koje se zahteva PCR test Kon je kazao da, što se tiče mera koje se sprovode prema Crnoj Gori i BiH, one imaju političku dimenziju.

"Tu postoje posebni razlozi zbog kojih nema posebnih epidemioloških mera, što ne znači da neće biti upozoreni da vode računa o zdravstvenom stanju i da treba da se jave lekaru ako imaju neke zdravstvene probleme", kazao je Kon.

Na konstataciju da je prethodni dana rekao da je za odlaganje školske godine Kon je odgovorio da nikada tako nešto nije rekao.

"Nikada nisam rekao da treba da se odloži školska godina. Ja potpuno suprotno tvrdim da ne sme da se odloži. Rekao sam da bi tako nešto značilo da stalno odlažemo. Potpuno svesno neprekidno pričam da ne treba odlagati", objasnio je Kon.