SRBIJA BLIZU SKIDANJA SA CRVENE LISTE EU: Da bi se ovo desilo, mora biti ispunjen OVAJ USLOV

Na osnovu ovih podataka svojevremeno je i Srbija dospela na "rizičnu listu" Evropske unije, ali Blic navodi da bi to uskoro moglo da se promeni.

Ako broj zaraženih korona virusom nastavi da opada, Evropska unija bi mogla da preporuči svojim članicama da skinu Srbiju sa crvene liste, piše "Blic".

List, međutim, navodi da to ne znači da bi sve zemlje to automatski i prihvatile, posebno one u kojima se korona virus rasplamsava.

"Blic" ističe da možda nije realno da se to desi pre 1. septembra, ali i da nije isključeno da bi onda, na primer, Grci odlučili da dozvole srpskim turistima ulazak uz, na primer, obavezan PCR test.

Kako objašnjava, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) juče je objavio najnovije podatke za sve države, na osnovu kojih zemlje donose odluku koga će staviti na zelenu, žutu ili crvenu listu, odnosno kome će otvoriti, a kome zatvoriti granice.

Na osnovu ovih podataka svojevremeno je i Srbija dospela na "rizičnu listu" Evropske unije, ali Blic navodi da bi to uskoro moglo da se promeni.

Prema podacima ECDC, Srbija je u poslednje dve nedelje imala 2.323 novozaraženih, što daje prosek od 33,2 obolelih od korona virusa na 100.000 stanovnika.

Srbija je, navodi Blic, na dobrom putu da se spusti ispod granice od 25 obolelih na 100.000 stanovnika, koju skoro sve države uzimaju kao relevantnu za stavljanje ili skidanje sa crvene liste.

Na prvom mestu je Španija sa 175,7 novozaraženih na 100.000 stanovnika, a kada je reč o susedima Srbije, prednjači Crna Gora sa 111,9, Bosna i Hercegovina sa 108,8, Rumunija ima 86,4 na 100.000, Severna Makedonija 82,2, a Hrvatska 65,3 slučaja na 100.000 građana.