Kon: Samoizolacija najlogičnije rešenje za povratnike

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da će Krizni štab danas ponovo raspravljati o mogućnosti uvođenja samoizolacije za one koji dolaze sa odmora iz inostranstva u Srbiju.

Samoizolacija deluje kao najlogičnije rešenje, rekao je Kon. On je dodao da je rasprava o tome da li naši državljani koji ulaze u Srbiju treba da donose pi-si-ar testove razrešena jer ima država koje uopšte ne testiraju strance.

"To bi značilo da kada dođu u zemlju moraju da se testiraju u nekom kratkom vremenu. Ako bi to opet uveli za sve, to bi bio jak udar na laboratorije, jer mi smo doživeli dva puta šta znači blokiranje laboratorija zbog prevelikog naleta, to nam najmanje treba", istakao je Kon.

On smatra da je samoizolacija najlogičnije rešenje.

"To je 30.000 ljudi koji se očekuju u odnosu na onih 400.000 na početku epidemije, ne može da se upoređuje taj rizik, tako da će to Srbija lako apsorbovati", dodao je Kon.

Ukazao je da su jako važna zdravstvena upozorenja koja mora da dobije svaki naš građanin koji prelazi granicu.

"To podrazumeva da ima obavezu da ukoliko mu se pojave bilo kakve tegobe da se jave na određeni broj telefona. Treba znati da su kazne po pitanju zaštite javnog zdravlja minimalna 50.000 do 150.000 dinara. Mi imamo mogućnosti da to stavimo pod ozbiljnu kontrolu", poručio je Kon.

Govoreći o najavama da bi Evropska unija mogla da preporuči članicama da skinu Srbiju sa crvene liste, ukoliko broj zaraženih korona virusom nastavi da opada, Kon kaže da EU ima jasno definisan kriterijum.

"Prati se 14 dana broj i ako je taj broj ispod 25 na 100.000 i ima dalju tendenciju pada, onda se zemlja skida sa liste crvenih zemalja", objasnio je Kon.

On je naveo da je Srbija sada na 32 i da se u vrlo bliskoj budućnosti može očekivati da taj broj padne na 25.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemlji, a na pitanje da li ga brine što je u odnosu na početak nedelje povećan broj novozaraženih, Kon kaže da je u pitanju ponašanje većinskog dela stanovništva da tokom vikenda znatno manje odlaze na preglede u kovid ambulante.

"Brojevi su obično blizu, duplo manji subotom i nedeljom u kovid ambulantama gde se uzimaju ti brisevu. Ti rezultati opet stižu tek negde utorak, sredu jer treba vreme dok se rezulatati obrade, upišu", objasnio je Kon.

"Ovo svakako vodi ka smirivanju i više nema oko toga dileme", poručio je Kon.

Govoreći o Priboju, gde je žarište privatni starački dom, Kon je rekao da se svakako u bilo kom mestu može dogoditi porast broja zaraženih i da je dovoljna jedna jedina situacija gde se ne poštuju mere.