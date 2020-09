Tiodorović: Broj obolelih manji, ali to ne sme da nas uljuljka

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da je u niškom Kliničkom centru smanjen broj obolelih od kovida 19, ali da stalno variranje broja zaraženih na nivou Srbije pokazuje da to ne sme da nas "uljuljka".

Prema poslednjim podacima, u Nišu je hospitalizovan 21 pacijent sa potvrđenim korona virusom. Među hospitalizovanima nema dece. Na respiratorima su dva pacijenta, a jedan je preminuo.

Tiodorović kaže da su podaci za Niš na očekivanom nivou i da se može reci da su relativno dobri.

"U Kliničkom centru je veoma smanjen broj bolesnika, međutim, to ne treba da nas uljuljka. Na nivou Srbije smo došli na onih 42 ili 56, a sada opet imamo oko 90. Ipak ta brojka dosta fluktuira. Ne deluje da će se smanjivati, već da se održava", rekao je Tiodorović.

Kad je reč o zaraženim učenicima u školama, Tiodorović kaže da su to sporadični slučajevi koji se ne mogu svrstati u tendenciju povećanja. Naglašava da u školu ne treba da idu ni deca koja imaju bilo kakve tegobe, te dadaje da posebno mogu biti zabrinjavajući srednjoškolci koji se više kreću.

"U zatvorenom prostoru, pa čak i na otvorenom, ako se ne drži rastojanje i ne nose maske, to dovodi do opasnosti da možemo imati veći broj zaraženih. Odluka koja još uvek stoji je 30 osoba na organizovan način. Da li će to biti pomereno, vrlo je moguće", rekao je on.

Ističe i da bez nadžora nema sprovođenja mera.