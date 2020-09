OPOMENA ZA RODITELJE: Ne šaljite zaraženu decu u školu, slede drakonske kazne!

Školska godina samo što je počela, a uzbuna na koronu već je podignuta u beogradskoj i kragujevačkoj školi usled nemara roditelja, koji će zbog kršenja epidemioloških mera biti suočeni sa oštrim kaznama, upozoravaju obrazovni i zdravstveni zvaničnici koji apeluju na roditelje da ne šalju decu u školu ako postoji i najmanja sumnja da im je zdravlje ugroženo.

Nakon informacije da su 1. septembra roditelji poslali trećaka na nastavu u OŠ "Braća Jerković" u Železniku ne sačekavši rezultate testa, koji je pokazao da je dečak pozitivan na koronavirus, slična situacija desila se i u Kragujevcu. Prvog dana škole je učenica šestog razreda OŠ "Natalija Nana Nedeljković" otišla na nastavu iako su njeni roditelji iščekivali rezultate testiranja.

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Kragujevac dr Predrag Delić istakao je za Kurir da u OŠ "Natalija Nana Nedeljković" nema pozitivnih na koronu i da je testiranje pokazalo da su roditelji pozitivni, ali da učenica nije testirana.

Nema simptome

- Epidemiolozi su kao meru zaštite, nakon sumnje na koronu kod roditelja, prepisali meru izolacije za dete, koja nije ispoštovana jer su učenicu poslali u školu iako su znali da su bolesni. Dete je sada u izolaciji, ne može da bude testirano u ovom trenutku jer nema simptoma. Ako se pojave, biće testirana - rekao je Delić.

Ministarstvo prosvete je povodom oba ova slučaja apelovalo na sve roditelje da se pridržavaju preporuka epidemiologa.

- Ukoliko postoji sumnja da je virus prisutan u njihovim porodicama ili je neko od članova porodice pozitivan, o tome odmah treba da obaveste školu, da ne dolaze na nastavu u školu i preduzmu sve propisane mere - ističe se u saopštenju Ministarstva prosvete, dok iz Ministarstva zdravlja upozoravaju na posledice kršenja mera.

Odgovornost roditelja

Pomoćnik ministra zdravlja za sektor sanitarne inspekcije Goran Stamenković ocenio je ponašanje roditelja koji su dete poslali u školu pre nego što su dobili rezultate testiranja na koronavirus kao nedopustivo i nonšalantno, i istakao da za kršenje epidemioloških mera postoji prekršajna odgovornost od 50.000 do 150.000 dinara.

- Ako postoje znaci bolesti ili ne, onda se bar sačeka rezultat testa i obavesti škola. Suština prekršaja jeste ugrožavanje javnog zdravlja građana i nepostupanje prema propisima koji inače utiču na sprečavanje širenja epidemije. U odnosu na procenu rizika koju će epidemiolozi proceniti i u odnosu na zdravstveni nadzor koji će narednih dana uslediti nad tom porodicom, detetom i svim ostalim đacima koji su u tom razredu boravili - preduzeće se mere - naveo je Stamenković i dodao da će verovatno "tu ići i krivična odgovornost roditelja".

Inače, u Beogradu je grupa učenika u kojoj je boravio zaraženi trećak otišla u samoizolaciju nedelju dana uz pohađanje nastave onlajn, dok su đaci iz odeljenja pomenute šestakinje u Kragujevcu nastavili normalno na dolaze na nastavu uz poštovanje epidemioloških mera.

Činjenice/Kazne za kršenje epidemioloških mera

Prekršajne - od 20.000 do 50.000 dinara, prema Zakonu o javnom zdravlju - od 50.000 do 150.000 dinara, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Krivične - novčana kazna ili zatvor do tri godine, prema Krivičnom zakoniku - kazna zatvora od dve do 12 godina (ako je nastupila smrt jednog ili više lica), prema Krivičnom zakoniku