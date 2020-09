Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19, saopštio je najnovije podatke o stanju koronavirusa u Srbiji.

Dr Darija Kisić Tepavčević je na samom početku iznela najnoviji korona presek a onda rekla da imamo silazan trend, ali da još ima osoba koje su rezervoari infekcije.

Ona je apelovala na poštovanje mera, posebno da roditelji opominju decu, da opominjemo jedni druge.

Dr Darija je naglasila da nam je zdravlje naše dece na prvom mestu a kad je reč o druženju na odmorima ona dodaje da ne može svako da ima svog kontrolora a deca su se i zaželela i druženja i aktivnosti, te da nošenje maski treba da se nastavi jer su one mehanička prepreka da virus izađe iz naših usta i nosa i uđe u osetljivu osobu.

Ona je dodala da deca ne treba da je nose da bi bila poslušna već zato što razumeju da tako štite i sebe i druge, a pre svega svoje najbliže.

Dr Predrag Kon je rekao da se situacija stabilizovala ali da je dovoljan samo jedan incident da se virus proširi jer je on tu sa nama, pored nas, i da je podmukao posebno što je škola počela.

- Prvi ukupni utisci kad je reč o polasku u školu su solidni - rekao je Kon dodajući da nema popuštanja mera i da moramo da budemo pažljivi i da strogo poštujemo mere.

Kon je dodao da je situacija stabilna ali da sa ovim brojem 96 nije spokojan i da nije tu samo reč o školi već i povratku u studentske i učeničke domove, dolazak studenata na ispite....

Kako je dodao, ako je svuda kod oko nas situacija gora, a kod nas broj zaraženih pada, a ništa drugo osim primenjivanja mera nismo korisitli, to je onda znak da ovo funkcioniše i treba da se nastavi.

Dr Kisić-Tepavčević kazala je da mi trenutno nemamo nijedno područje koje bismo mogli definisati kao žarište.

- Uglavnom se radi o sporadičnim slučajevima, ali oni su ravnomerno raspoređeni. To znači da bi oni lako mogli da se proširi po celoj zemlji. Ali, s obzirom na pad obolelih, govori u prilog ovih mera, nošenja maske, distance, tj. prevencije bolesti. Naše kolege u Kini to su prepoznale. Više od četiri meseca nisu imali smrtni slučaj, a beleže dvocifren broj obolelih. Isključivo zahvaljujući primeni preventivnih mera - dodala je ona.

Dr Kon: Pisao sam dva puta predsednici Vlade

Epidemilog dr Kon kazao je da je predsednici Vlade pisao dva puta - 10. juna, nakon utakmice, i sada ponovo nakon događaja u zatvorenom prostoru koji su bojkotovali sve protivepidemijske mere.

- Ovo što sam napisao, javni poziv svim funkcionerima, kako bi zaštitili sebe, a bili i primer drugima, bilo je nešto što sam napisao na svom Fejsbuk nalogu i zaista tako mislim - rekao je dr Kon i dodao da nije jedini koji je mislio da preko leta nećemo imati ovako veliki broj slučajeva.

- Većina profesionalaca to nije mogla da očekuje. A sada ulazimo u jesenji period. Mislim da je sada pravi trenutak - dodao je dr Kon.

Dr Kisić: Zdravlje dece prioritet

Kako bi se rizik po zdravlje dece i zaposlenih u školi sveo na minimum, napravljeni su protokoli, organizovana je nastava, tako da deca tokom nastave budu na bezbednoj udaljenosti, kazala je dr Kisić-Tepavčević.

- Pri toj distanci onemogućen je prenos virusa čak i ako deca ne nose maske, a znate da je to obavezno od momenta ulaska u školu, do trena kada počne nastava. I tada se preporučuje nošenje maske, ali moguće ju je odložiti. Situacije u kojima je jedno ili više dece obolelo u razredu, razrađene su tim protokolima i programom - istakla je ona.

Što se tiče škole u Železniku, u koju je jedno dete, zaraženo koronom, ali bez ikakvih siptoma bolesti, došlo u školu, lekarka je rekla da su tu primenjene određene mere.

- Dete je taj dan i nosilo masku u školi i pridržavalo se mera. Mi smo ipak, zbog predostrožnosti, odličili da čitavo odeljenje bude u samoizolaciji. Velika je verovatnoća da će u narednom periodu biti više takvih slučajeva, a ukoliko se bude desilo da imamo i jedno dete koje ima zaraženo (to se uvek prijavljuje nadležnom Institutu), a nije utvrđeno da je bilo nezaštićenog kontkta bez maske i na udaljenosti na manjoj od metar i po, to odeljenje će imati pojačane mere, među kojima je i ta da se sve vreme tokom slušanja nastave nosi maska.

- Ukoliko ima dva slučaja, onda će nastava biti onlajn. Veliki broj dece koja pohađa škole se ponaša odgovorno.

Dr Predrag Kon je kazao da bi on preporučio nadležnom nastavniku ili učitelju da se odmah javi nadležnom Institutu za javno zdravlje i prepusti istraživanje epidemiologu, jer je istraživanje epidemiloga specifično i nijedan tekst ne može da pokrije sve životne situacije.

On je dodao da bez pomoći kolega iz Kine, u pravom trenutku, imali bi jako tešku situaciju.

- Greška koja je istorijska jeste da smo pomislili da se gašenjem vanrednog stanja ugasila i epidemija, to ostaje nama i sa tim nemaju veze naše kolege iz Kine. Bili so ubeđeni da će virus nestati preko leta. Nismo znali za aerogenu transmisiju, na koju se jedno vreme samo sumnjalo. Kod nas je do velikog broja zaražavanja došlo na svadbana, rođendanima, veseljima, maturama. Imali su uticaji i predizborne i postizborne proslave, onda i portesti nakon izbora. Jul nam je bio maksimalan. Sada smo na prihvatljivom nivou, teško da ćemo ići još dole. Moraćemo da dodatno popustimo mere, a to sigurno neće oboriti, već povećati broj obolelih. To što u Kini četiri meseca nema preminulih je za svaku pohvalu, a oni u ovom trenu koristi apsolutno iste mere kao i mi - rekao je dr Kon.

Članovi Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa održali su danas sednicu na kojoj nije bilo promene u odnosu na postojeće mere zaštite protiv virusa.

Stav članova je da daljeg nema dozvole za druge manifestacije osim kulturnih, dok bi se o drugima mogla doneti odluka naredne nedelje nakon procene epidemiolške situacije.

Doktor Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba, izjavio je da se na sednici najviše pričalo o školama i merama u njima, i konstatovano je da nema problema.

Prema najnovijim informacijama, u proteklih 24 sata - od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 10.833 osobe od kojih je 96 pozitivno. U poslednja 24 sata preminule su 3 osobe.

Do 15 časova u Republici Srbiji na koronavirus testirano je ukupno 966.563 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U Republici Srbiji do 15 časova 4. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31.772 potvrđenih slučajeva kovid 19.

Na respiratorima je trenutno 39 pacijenata. Ukupan broj preminulih je 721.