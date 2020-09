STIŽU DOBRE VESTI! Istraživanje srpskih naučnika ohrabruje, evo šta kažu o ZADRŽAVANJU ANTITELA posle korone

Prateći obolele od korona virusa, došli smo do zaključka da se antitela na novi virus zadržavaju mnogo duže u krvi od tri meseca, kaže Marija Gnjatović, istraživač u Institutu za primenu nuklearne energije (INEP).

- Prvi rezultati našeg istraživanja pokazuju da antitela ne nestaju tako lako. Ljudi koji su u startu razvili visoku koncentraciju antitela zadržali su ih već pet meseci - rekla je Gnjatović i dodala da se neke pacijente INEP prati još od marta kada se u Srbiji i pojavio prvi slučaj kovida-19.

Ona je objasnila da ni oni pacijenti koji su razvili manje antitela ne gube tako brzo imunitet.

- Prema rezultatima i oni koji imaju u startu manju koncentraciju antitela u krvi ne ostaju bez imuniteta. Naravno, količina antitela opada vremenom, ali to nije toliko značajno da se imunitet izgubi posle tri meseca kako se spominjalo. Antitela se zadržavaju u krvi bar pet meseci, to je ono što je sigurno, a možda i do godinu dana - rekla je Gnjatović.

Da li količina antitela u krvi zavisi od težine kliničke slike, Gnjatović objašnjava da može imati veze, ali ponekad nema pravila.

- Oni sa težom kliničkom slikom obično i razviju više antitela, dok oni koji su prošli sa blažom slikom ili potpuno asimptomatski imaju manje antitela. Nekada se desi da nikada ni ne razviju Igg tela koja dugoročno štite, nego samo početna Igm antitela. Mada se dešavalo da i takvi pacijenti razviju imunitet kao da su preležali ozbiljniji oblik kovida-19 - objašnjava Gnjatović.

Ona je dodala da je prokuženost stanovništva u drugom piku prvog talasa mnogo veća, ali i da je mnogo više asimptomatskih slučajeva. Ljudi se više pridržavaju preporučenih mera i nose maske zbog čega dolazimo u dodir sa mnogo manjom količinom virusa nego da nemamo zaštitu.

Gnjatović objašnjava da manje virusa uzrokuje i blažu kliničku sliku što je pozitivna strana.