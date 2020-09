Kon: Situacija sa koronavirusom je nesigurna, neophodno poštovanje mera

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da se epidemiološka situacija u Srbiji stabilizovala na niskom nivou, ali da je u Beogradu u četvrtak i petak jasno uočeno ponovno povećanje broja pacijenata koji se javljaju u kovid ambulante.

"Na sreću, kod njih se ne pronalazi kovid, ali to pokazuje da polako počinju da se pojačavaju akutne respiratorne infekcije, kojih ćemo u narednom periodu imati i to će otežati rad medicinskim službama", naveo je Kon.

Zato, kako kaže, insistira da je situacija nesigurna i da je neophodno strogo voditi računa da se ne pogorša i ostane na prihvatljivom niovu.

"Ako uspemo da dočekamo oktobar bez povećanja, da ostane ovako, prihvatljivo nisko, onda smo već u novoj sezoni, sezoni vakcinacije protiv gripa, za koju treba da se pripremimo", naveo je Kon.

Kon je istakao da se u dobrom delu Srbije epidemiološke mere uopšte ne poštuju, navodeći da je reč o ljudima koji su na odmoru, koji uopšte ne nose maske i borave u velikom broju na određenim prostorima.

"To je nešto što ne može da ostane bez posledica, poručuje Kon. Do povećanja broja zaraženih može doći i zbog povratka građana iz inostranstva", naveo je on.

Kako dodaje, ulazimo i u period respiratornih infekcija, koje uobičajeno kreću od škola, a u ovom slučaju moguće je da krenu i iz radnih kolektetiva.

Kon ističe i da su prevozna sredstva nedopustiva mesta širenja virusa, ističući da ne treba blagonaklono gledati na nekoga ko ne nosi masku u prevozu.

"To je jasan, svestan bojkot mera", istakao je Kon.

Kaže da se za sada ne može povezivati skok obolelih sa početkom školske godine, jer je urađeno sve da u školama ne dođe do prenosa. Škole se neće zatvarati, jedino u slučaju da dođe do masovnog zaražavanja u opštoj populaciji.

On je istakao da je činjenica da deca od 15 do 19 godina najviše obolevaju, ali da nema teških slučajeva, što stvara privid da je kovid lako obolenje.