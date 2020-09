OKSFORDSKA VAKCINA STOPIRANA, kineska i ruska u punom galopu ka širokoj primeni, a čemu SRBIJA MOŽE DA SE NADA!

Nema šta više u ovom trenutku sve zanima od toga kada ćemo se vratiti normalnom životu, zato se vesti o vakcini protiv kovida 19, koja jedino to i može da nam omogući, budno prate. Dokle se stiglo sa tri trenuto najpoznatije vakcine - kineskom, ruskom i oksfordskom i čemu Srbija može da se nada?

Mnoge države sveta rade na pronalasku vakcine protiv kovida 19, testira se na stotine njih, ali su najdalje u tom poslu otišle Kina, Rusija i Velika Britanija. Sve te tri vakcine ušle su u treću fazu ispitivanja, što znači da se testiraju na velikom broju ljudi, koji se meri desetinama hiljada, i to u više država sveta. Sve tri države koje ih prave - Kina, Rusija i Ujedinjeno Kraljevstvo, tako u punom su galopu ka širokoj primeni, ali jedna je danas saopštila važne vesti - takvozvana oksfordska, odnosno ona koju razvija kompanija "AstraZeneca" zajedno sa ovim britanskim univerzitetom, privremno je stopirana.

Oskfordska stopirana, ali - da li je to zapravo dobro?

Kako je preneo BBC, završna klinička ispitivanja vakcine protiv korona virusa, koju su razvili "AstraZeneca" i Univerzitet Okford, obustavljena su nakon što je učesnik ispitivanja imao neželjenu reakciju u Velikoj Britaniji. Firma "AstraZeneca" je to opisala kao "rutinsku" pauzu u slučaju "neobjašnjive bolesti". Takođe napominju da u trećoj fazi testiranja, u kojoj je i ova vakcina, ispitivanja uključuje na hiljade učesnika, a "mogu trajati godinama".

Kompanija nije sopštila koju je bolest razvio dobrovoljac za testiranje, ali mediji u Britaniji pišu da se radi o upalnom sindromu koji pogađa kičmenu moždinu i koji može da bude rezultat virusne infekcije ili razbuktavanja neke autoimune bolesti. Takođe, navode, nezavisna istraga će tek utvrditi da li je bolest posledica reakcije na vakcinu.

Dr Kon: Očekujem brzi nastavak ispitivanja

Povodom stopiranja oksfordske vakcine, naš epidemilog dr Predrag Kon, rekao je da se često dešava da se prekine testiranje u toku treće faze, ali da on očekuje da će to kratko trajati, a zatim će se nastaviti sa ispitivanjem.

Na pitanje da li se vakcina sada vraća na "popravku", Kon je rekao da to nije praksa.

- Imate određene serije koje su izrađene i tu nema popravke, vakcina se može vratiti na korišćenje ako se ne nađe neka preterana reakcija kod pacijenata. To je sad odluka onih koji su u tome učestvovali - kazao je Kon i dodao da svako oboljenje koje se pojavi eventualno traži ispitivanje i da se vidi da li je to od vakcine - rekao je on.

Kometarišući dešavanja oko oksfordske vakcine, britanski ministar zdravlja Met Henkok izjavio je danas da je odluka kompanije AstraZaneka "izazov", ali da ne mora obavezno i da unazadi napore za razvoj vakcine.

Da ovo stopiranje nije ništa neobično, čak i da je to dobro, rekao je danas i zdravstveni zvaničnik Australije Nik Kotsvort. On je istakao da Australija nije zabrinuta zbog ovoga.

- U nekom pogledu, ovo je veoma pozitivna stvar jer to pokazuje da je, uprkos ubrzanom razvoju vakcine, bezbednost prioritet onih koji vrše klinička ispitivanja i istražitelja - ocenio je Kotsvort.

Izvršna direktorka biotehničke kompanije "AstraZeneca" Silvia Varela, izjavila je sredinom avgusta, dakle pre nego što je istraživanje privremeno stopirano, da će proizvodnja vakcine protiv kovida 19 početi 2021. godine. Ona je je tada dodala i da će, nakon što dobiju rezultate treće faze ispitivanja, koja se očekuje u novembru, započeti registraciju.

Oksfordska vakcina, inače, važila je za jednu od najozbiljnijih kandidata da uđe u komercijalnu upotrebu kao lek za korona virus, nakon što je pokazala veoma dobre rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja. U trećoj i završnoj fazi testiranja ove vakcine učestvuje 30.000 ljudi iz SAD, Velike Britanije, Brazila i Južne Afrike.

Ovo je drugi put da je ispitivanje oksfordske vakcine protiv korona virusa pauzirano. Takvi događaji su rutina u glavnim ispitivanjima i događaju se svaki put kad dobrovoljac na kome je primenjena vakcina oseti neke od tegoba. Nastavak testiranja je moguć već za nekoliko dana, te se nadamo da će se ranije postavljeni rokovi ispoštovati.

Rusija već isporučuje vakcinu civilima

Rusija je još 11. avgusta postala prva zemlja na svetu koja je registrovala vakcinu protiv korona virusa. "Sputnik V" je prošao dve faze kliničkih ispitivanja u junu i julu, a poslednja, treća faza biće sprovedena nakon registracije vakcine.

Vakcinacija dobrovoljaca novom vakcinom protiv korona virusa, kao treća faza ispitivanja, traje od 5. septembra, a kako je isplanirano trebalo bi da se vakciniše 40.000 ljudi.

Direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Butenko, saopštio je juče da će ruska vakcina, biti različita za decu i odrasle. Takođe, Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je juče da je prva partija vakcije puštena u civilni promet.

U saopštenju je navedeno da je prva partija ove vakcine prošla potrebne kontrole kvaliteta u laboratorijama ruske službe za nadzor u zdravstvu "Roszdravnadzora", te da se uskoro očekuju isporuke vakcina u ruske regione.

Rusku vakcinu prate kontroverze - da je Putin samo požurio ne bi li bio prvi, da je cela priča medijski spin više nego realnost... međutim, naši vrhunski epidemiolozi nisu imali loših reči. Da je ruska vakcina sigurno bebedna i da bi je i ona primila, izjavila je nedavno naša čuvena naučnica i virusolog dr Ana Gligić, a i dr Zoran Radovanović je pohvalio izbor antigena.

Kako god, za nju je već odrešđena i cena - za međunarodno tržište biće u početku najmanje 10 dolara za dve doze.

Najviše bure oko kineske vakcine

Najviše pažnaje u Srbiji naročito poslednjih nekoliko dana izazvala je kineska vakcina, a razlog je vest koju ju Rojters objavio u suobotu pozivajući se na saopštenje kineske Nacionalne biotehničke grupacija (CNBG) i kompanije Sinovak (Sinovac Biotech Ltd.) - dobrovljci iz Srbije i Pakistana učestvovaće u trećoj fazi kliničkog testiranja te vakcine.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar od tada gotovo svakodneveno ponavlja da Srbija neće učestvovati u kliničkom ispitivanju kineske vakcine protiv korone "jer nisu ispunjeni uslovi Agencije za lekove".

- Tek kada se stvore uslovi, kad neka vakcina ispuni sve standarde, tek tada ćemo je preporučiti našim građanima - istakao je Lončar.

Govoreći o kineskoj vakcini, epidemiolog dr Predrag Kon je naveo da pretpostavlja da se radi o problemu iz pravne oblasti, te da postoje vrlo jasne procedure oko toga kako se određena vakcina nabavlja.

- Mi imamo vrlo jasan zakon o lekovima i medicinskim sredstvima i vrlo je važno da se ovo na neki način pravovremeno odradi. Zemlja koja hoće da registruje bilo koji medicinski preparat, u ovom slučaju vakcinu, prvo se javlja takvoj agenciji. Siguran sam da je Agencija na lekove upućena u sve. Pretpostavljam da je problem sa kineskom vakcinom u pravnoj oblasti - istakao je Kon.

Kineska kompanija specijalizivana za vakcine "Kansino bajolodžiks" patentirala je takođe sredinom avgusta prvu potencijalnu vakcinu protiv kovida 19 pod nazivom "Ad5-nCOV", javili su prošlog meseca državni mediji pozivajući se na dokumente o zaštiti intelektualne imovine.

Ovo je prva patentirana vakcina u Kini, javio je državni list "Narodni dnevnik", pozivajući se na dokumente koje je objavila kineska Nacionalna administracija za intelektualnu imovinu. Patent je potvrđen 11. avgusta, istog datuma kada je Rusija registrovala vakcinu.

U trećoj fazi kliničkih ispitivanja učestvovaće 50.000 ljudi u oko deset zemalja.

Naši epidemiolozi inače od početka prate ispitivanja vakcina i više puta su ponovoili da će, ukoliko vakcina u svetu bude u primeni tokom oktobra, naši građani moći da se vakcinišu tek sredinom 2021. godine.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom jula je izjavio da je Srbija "u razgovorima sa jednom zemljom koja bi mogla da nam obezbedi da imamo vakcinu pre kraja godine".

- U razgovorima smo sa jednom zemljom koja je završila vakcinu i koja već na ugrožneoj populaciji i posebno predviđenoj populaciji, ne testira već daje vakcinu, jer je završila sa testiranjem - rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

To bi, istakao je, "bio spas za Srbiju, za našu ekonomiju i sve ostalo".

Vučić do danas nije otkrio sa kojom zemljom se pregovara, ali je još tada naglasio da se već priprema potpisivanje protokola.