EPIDEMIJA KORONE BUKTI U REGIONU! Srbija jedina sa DVOCIFRENIM BROJEM ZARAŽENIH!

Zemlje u okruženju beleže trocifern broj novozaraženih korona virusom, a situacija je dramtična u Rumuniji, kao i Mađarskoj gde je registrovan najveći broj inficiranih kovidom 19 od početka pandemije.

Situacija je, kada se pogleda broj testiranih najpovoljnija u našoj zemlji gde je u poslednja 24 sata korona virus potvrđen kod 72 pacijenta, od 6.068 testiranih. Od poslednica ovog virusa preminula je još jedna osoba.

U Sloveniji, koja je do sada beležila, najbolje rezultate u borbi sa koronom, došlo je do skoka broja zaraženih i on je drugi dan za redom iznad 100, ali srećom nema novih smrtnih slučajeva i ukupan broj preminulih je 135.

Od poslednica korona virusa u Severnoj Makedoniji u poslednja 24 sata preminule su četiri osobe, a evidentirano je još 140 novih slučajeva, dok je u Crnoj Gori od 681 testiranog uzorka, utvrđeno da je 145 pozitivno na kovid, dok su od ove bolesti preminula jop tri pacijenta.

Broj osoba zaraženih korona virusom u Rumuniji je u poslednja 24 sata uvećan za 1.311, dok je od posledica COVID-19 umrlo još 27 pacijenata.

U ovom trenutku u Rumuniji je zbog COVID-19 hospitalizovano 7.027 pacijenata, a 467 je smešteno na odeljenja intenzivne nege.

Najviše zaraženih od početka pandemije

U Mađarskoj je potvrđen rekordan broj novoinficiranih korona virusom od početka pandemije - 916.

Od korona virusa umrla su još dva pacijenta, a od početka pandemije preminule su ukupno 633 osobe.

Premijer Viktor Orban rekao je danas da škole ostaju otvorene i da se život mora nastaviti.

"Zdravstveni sistem je spreman da upravlja novim talasom pandemije, uz više od 10.000 slobodnih kreveta", rekao je Orban.

Porast broja zaraženih koronom beleži i Bugarska gde se broj zaraženih povećao za 201, dok poslednja 24 sata nije bilo novih smrtnih slučajeva.

Sa rastom broja zaraženih koronom suočava se i Bosna i Hercegovina gde su registrovana 304 nova slučaja zaražavanj i četiri smrtna slučaja. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je potvrđen 261 novi slučaj korona, a od posledica ove bolesti umrlo je još sedam ljudi.