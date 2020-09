DR KON ANALIZIRAO BROJKE O SMRTNOSTI OD KORONE - Evo do kakvih je zaključaka došao

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa doktor Predrag Kon otkrio je danas da radi analizu smrtnosti za teritoriju Beograda kako bi se dobili precizni podaci o broju žrtava kovida.

- Vrlo je bitno shvatiti da ti podaci, kada je analitika u pitanju, potvrde o smrti u zavode stižu dva meseca nakon meseca smrti, tako da u ovom trneutku imam samo podatke do juna i kada pogledate Beograd, to možete da gledate na različite načine - rekao je Kon o početku svog istraživanja.

On je istakao da treba znati "šta je ono što je neposredni, osnovni i uzrok smrti produžene bolesti".

- Ima dijagnoza koje su vrlo verovatno povezane sa kovidom. Na primer od pneumonije kao osnovnog uzroka smrti je preminulo 29 lica, ranije nema nijednog takvog slučaja. Zatim bronhopneumonija, neoznačene pneumonije... Kada se to sabere dobije se ono što je neposredno prijavljeno kao potvrđeno ili nepotvđeno, 210 smrtnih slučajeva je u Beogradu do juna - objasnio je dr Kon.

Podatke o smrtnosti je upoređivao sa proteklih četiri godine. - Više smrtnosti zabeležen je u martu, 92 lica više je umrlo nego prethodnih četiri godine u proseku u tom mesecu. U aprilu je zabeleženo 246 više, dok je u maju 85 manje. Ponovo je registrovan veći broj u junu 92 više u odnosu na prosečan broj tokom istok meseca prethodne četiri godine. Zadominiralo je neko shvatanje da je ovde poumiralo hiljade ljudi a to nema veze sa istinom - kazao je dr Kon. Još jednom je naglasio da su podaci nepotpuni i da su još uvek "samo pretpostavke".

Eksplozija u julu i avgustu

- Eksplozija nastaje u julu i avgustu, zato su ovi podaci nepotpuni. Prvi pokazatelji govore da je toga bilo u julu koliko ukupno u ostalim mesecima, a da je višak smrtnosti i duplo, do 500 više, u odnosu na prethodne četiri godine, ali to su samo pretpostavke. Moj zaključak je da imamo višak smrtnosti kao što je i Republički zavod za statistiku rekao, ali ne može da se kaže da je to isto što i potvrđen slučaj - zaključio je dr Kon.

On se ponovo osvrnuo i na model koji je primenila Švedska u borbi protiv koronavirusa, gde su zabeležene znatno veće stope smrtnosti.

- To je model gde skoro ništa i ne preduzimate nego puštate da se virus prenosi i prekatično odnosi žrtve i imaju veliki broj žrtava. Pitanje se postavlja šta smo mi radili, koliko mi imamo žrtava, a to je nešto što ja sada radim kroz ovu analizu - rekao je dr Kon.