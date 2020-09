Došlo je do prvog prenošenja virusa između dece u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu, rekao je epidemiolog Predrag Kon.

Kon je naglasio da je jedno dete imalo temperaturu 37,6 i da je utvrđeno da je pozitivno na virus korona.

- Nešto više od pet dana nakon toga imali smo obolevanje drugog deteta. Nije bilo nekog opisanog bliskog kontakta, ali je jasno da maske nisu nosili u dvorištu, a da su bili blizu. Tako je jedino moguće objasniti taj prenos - rekao je Kon za Novo jutro TV Pink.

Kon je kazao da je sada cela grupa iz tog odeljenja u izolaciji i prate onlajn nastavu.

Što se tiče vrtića, Kon kaže da je u pet vrtića potvrđeno šest pozitivnih slučajeva i da je četvoro zaražene dece i dve vaspitačice.

Situacija u regionu se pogoršala

Kon se osvrnuo i na uvođenje mere nadzora državljana koji se vraćaju sa odmora iz zemalja regiona i rekao da ne možemo da ne vidimo da se situacija oko nas pogoršana.

- Treba doneti neke mere koje se mogu sprovesti... Karantin i izolacija ne mogu da se kontrolišu i sprovode... Mi očekujemo oko 50.000 ulazaka nedeljno u zemlju. Nemoguće je toliko ljudi kontrolisati - kazao je Kon.

Govoreći o proceduri građana koji dolaze iz inostranstva Kon kaže da se ona prvi put sprovodi i da je osnovno da svako ko uđe u zemlju treba da ima samosvest da je došao iz države u kojoj je visoka transmisija virusa.

- On dobija upozorenje, ali i obavezu da se javi u kovid ambulantu. To ne podrazumeva da osoba koja dođe kući odmah se javi kovid ambulanti. Ima dva mesta gde može da se prijavi, a to su mreža zavoda za Javno zdravlje i kovid ambulante, a postoji i elektronska mogućnost preko testa samoprocene koja automatski dosttavlja podatke primarnoj zdravstvenoj zaštiti - pojasnio je Kon.

Kako kaže, podrazumeva se da ta osoba 10 dana sama prati svoje zdravstveno stanje.

- Njegova striktna obaveza je da ukoliko dobije povišenu temepraturu ili bilo kakve tegobe mora da se javi u kovid ambulantu na pregled - istakao je Kon.

On je rekao da ove mere moraju da postoje jer nailazi jesenji period kada se očekuje period pogoršanja situacije u bilo kom delu sveta.

- Približavaju nam se i naši praznici, počev od Mitrovdana... Postoje i ljudi koji planiraju tada da dođu, i oni će biti pod nadozorom - kazao je Kon.

Epidemiolog je naglasio da je bolja ova mera od punjenja bolnica i istakao značaj dobre komunikacije.