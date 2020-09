"KO NEMA SIMPTOME, NE MORA U KOVID AMBULANTU"! Dr Kon o merama za povratnike iz "crvenih korona zona" i KAZNAMA

Građani Srbije koji se vraćaju u zemlju sa letovanja iz "crvenih korona zona", a nemaju simptome infekcije, imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, ne bi bilo dobro da svi odmah pojure u kovid ambulante - kazao je juče epidemiolog dr Predrag Kon, član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije.

Danas u 18 časova stupa na snagu odluka da državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja gde je veliki broj zaraženih virusom korona moraju da se prijave u sistem, a ukoliko imaju simptome, poput povišene temperature, gubitak čula ukusa i misira, ili nekog drugog vida respiratorne infekcije, u obavezi su da odu u kovid ambulantu.

Epidemiolog Kon je istakao da se očekuje da u zemlju uđe više od 50.000 ljudi nedeljno i da nijedna inspekcija ni kontrola samoizolacije to ne bi mogla da izdrži. Kako je objasnio, prijava je nešto što već postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje i prilično je jednostavna, jer se ubacuju lični podaci. Čim se izvrši prijava preko tog sistema, i osoba upiše kada je i koji granični prelaz prošla, ona je u sistemu.

- Bitno je da budu prijavljeni, to je po članu zakona, znači da imaju obavezu. Kazna neće biti glavni način borbe. Međutim, treba shvatiti da onaj ko se ne prijavi, a dođe do zaražavanja od te osobe, on ne može da izbegne ono što u zakonu piše, dodao je Kon.

Prema njegovim rečima, ne očekuje se da će baš svi bez problema ubaciti podatke. Ističe i da ovde nije reč o evidenciji.

- Ovde nije pitanje kontrole ili evidencije. Ovde je u pitanju lična stvar, da se neko javi u kovid ambulantu ako ima simptome. Nije stvar evidencije koliko je ljudi ušlo, mi to možemo da dobijemo i od granične policije, rekao je.

Inače, ukoliko je neko svojim neodgovornim ponašanjem doveo zdravlje građana u opasnost, propisana kazna je 150.000 dinara.

Kon kaže da je to mera gde kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posledica i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posledica, ne može da izbegne ono što piše u zakonu.

- Ja obično kažem, niko nije u konfliktu ni sa kim, nego je samo u sukobu sa zakonom - poručio je Kon.

Epidemiolog dodaje i da završetak nadzora podrazumeva odjavu posle deset dana.

Inače, samo u protekla 24 časa na teritoriji Bosne i Hercegovine registrovane su 394 zaražene osobe, dok Hrvatska trenutno broji 2.108 aktivnih, sa 250 novozaraženih slučajeva u proteklom danu. U Crnoj Gori u protekla 24 časa potvrđeno je još 230 slučajeva infekcije od 953 testiranih osoba. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori juče je iznosio 2.401.

Zaraženo još 82, preminulo dvoje

Prema jučerašnjem preseku u 15 časova, u poslednja 24 sata na teritoriji Srbije na virus korona testirano je 6.877 osoba, od kojih su 82 pozitivna, a nažalost preminule su dve osobe.

U bolnicama širom Srbije na respiratorima se nalazi 21 pacijent, podaci su Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut".

Kako izgleda test samoprocene:

Građani Srbije koji se budu vraćali iz Crne Gore, Hrvatske, BiH i Albanije, a koji će biti pod nadzorom, u okviru njega će možda popunjavati i test samoprocene na korona virus. Može se pronaći na sajtu Ministarstva zdravlja www.e-zdravlje.gov.rs, i sama procedura popunjavanja testa je veoma jednostavna.

Svako ko želi da ga uradi prvo treba da se registruje, a to se čini upisivanjem LBO i broja zdravstvene knjižice. Zatim se popunjavaju lični podaci, mesto boravišta, broj telefona, a onda je neophodno štiklirati odgovore na pitanja koja su postavljena.

Najpre se upisuje datum početka simptoma, i koliko iznosi povišena temperatura. Na sledeća pitanja se odgovara štrikliranjem. Prvo treba štriklirati ponuđene odgovore ako postoji neki od bolova - u mišićima, grudima, stomaku ili u zglobovima.

U daljem popunjavanju testa neophodno je označiti neke od simptoma, a navedni su: otežano disanje, opšta slabost, dijareja, kašalj, mučnina - povraćanje, upala grla, glavobolja, curenje nosa, uznemirenost-konfuznost, gubitak čula ukusa i gubitak čula mirisa.

U trećem delu testa, osiguranik popunjava da li je bio u nekoj od zemalja unutar 14 dana otako su se pojavili simptomi, kao i gde. Poslednje što se na testu traži, jesu podaci o kontaktima - da li je osoba putovala u zaraženo područje, ili bila u nekoj od zdravstvenih ustanova.