DNEVNI KORONA PRESEK U REGIONU - Najteža situacija u Rumuniji, NAGLI PORAST INFICIRANIH u Mađarskoj!

Prema poslednjim podacima o stanju epidemije korona virusa, za razliku od Srbije, u regionu se beleži veći broj zaraženih koronom.

Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da je od poslednjeg preseka prijavljena smrt kovid-19 pacijenta lečenog u Kliničkom centru u Podgorici i da su laboratorije tog Instituta, od poslednjeg preseka, završile PCR analizu 638 uzorka na novi korona virus, među kojima je registrovano 187 novopozitivnih slučajeva.

Prijavljena je smrt Kovid-19 pozitivnog pacijenata iz Pljevalja, koji je lečen u Kliničkom centru Crne Gore, navodi se u saopštenju. U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak 132 pacijenta.

U Bosni i Hercvegovini je potvrđeno još 320 slučajva zaraze korona virusom potvrđen je u subotu, a u protekla 24 sata umrlo je sedam osoba, javili su sarajevski mediji, pozivajući se na zavode za javno zdravstvo oba entiteta i Distrikta Brčko.

U Republici Srpskoj analizirano je 609 uzoraka, a registrovana su 82 pozitivna, od kojih najviše u Banjaluci - 30, dok je od petka do subote od posledica zaraze korona virusom preminuo pet osoba.

Do sada je u Republici Srpskoj potvrđen 8.691 slučaj koronavirusa, a preminulo je ukupno 290 osoba kod kojih je potvrđena zaraza, navodi portal klix.ba.

U Federaciji BiH, Zavodu za javno zdravstvo prijavljen je 1.241 uzorak, od kojih je 238 pozitivno, a novi slučajevi registrirani su u svim kantonima FBiH. Do sada je testirano ukupno 144.348 uzoraka, a virus je potvrđen kod 16.222 osobe.

U poslednja 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 212 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a trenutno je aktivno 2.128 slučajeva infekcije. Na bolničkom lečenju je 288 pacijenata, od kojih su 24 pacijenta na respiratoru. U poslednja 24 sata nema preminulih od korona virusa, prenosi portal Index. U Hrvatskoj je od početka epidemije potvrđeno ukupno 14.725 slučajeva korona virusa, a umrle su 244 osobe. Od korona virusa su se oporavile 12.353 osobe. U Hrvatskoj je do danas ukupno testirano 254.480 osoba, od toga 5.457 u poslednja 24 sata.

U Sloveniji je od petka do subote testirano 3.070 uzoraka od kojih su 114 pozitivni na korona virus, a prijavljen je i jedan smrtni slučaj od infekcije kovid 19, objavili su danas slovenački mediji podatke zdravstvenih vlasti. U odnosu na petak, kada je Slovenija zabeležila rekordan broj zaraženih od početka epidemije, danas je 23 slučajaa manje, a ukupan broj potvrđenih infekcija dostigao je 4.309.

U Mađarskoj je u poslednja 24 sata od korona virusa obolelo 809 ljudi, a preminulo šestoro zaraženih. Prema podacima sajta Worldometer, ukupno je zaraženo 16.920 građana Mađarske, a preminulo je njih 675. Do sada se oporavilo 4.382, a aktivnh slučajea je skoro 12.000. U kritičnom stanju nalazi se 30 pacijenata.

Od prethodnog preseka u Rumuniji je zabeleženo 1.333 novoobolelih osoba od korona virusa. Za poslednja 24 sata preminule su 42 osobe, 21 žena i 21 muškarac, prenosi agencija Ađerpres. Ukupno je zaraženo 111.550 ljudi, a preminulo 4.402 obolelih. Do sada je testirano više od 2,2 miliona građana. U poslednja 24 sata od 23.030 testiranh, 14.305 je test uradilo zbog sumnje na virus, a 8.725 na lični zahtev. Hospitalizovano je skro 7.000 obolelih, a 561 pacijent se leči na intenzivnoj nezi. Za poslednja 24 sata kažnjeno je 488 osoba koje su prekršile mere izdate s ciljem zasutavljanja širenje virusa.

U Bugarskoj je u poslednja 24 sata registrovano 189 novih slučajeva korona virusa, a četiri pacijenta su preminula. Ukupan broj inficiranih dostigao je 18.733, dok je dosad preminulo 753 osoba, saopštilo je ministarstvo zdravlja, prenosi TAS. U bolnicama je trenutno 728 pacijenata od kojih 34 na intenzivnoj nezi.

U Severnoj Makedoniji je od korona virusa umrlo još šest osoba, a registrovano je 140 novih slučajeva zaraze, objavilo je danas Ministarstvo zdravlja.Kako se navodi u saopštenju, ukupan broj umrlih od kovida-19 je porastao na 689, a ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka epidemije na 16.557. Aktivnih slučajeva ima 2.076, a prema podacima Ministarstva zdravlja, na respiratoru je jedan, a na kiseoničkoj podršci 43 ;obolela. Institut za javno zdravlje registrovao je da je ozdravilo još 60 pacijenata, čime je broj izlečenih povećan na ukupno 13.792.U prethodna 24 sata urađeno je 1.397 testova na prisustvo korona virusa, a od početka epidemije u Severnoj Makedoniji ukupno 174.097.