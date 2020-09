Austrija uvela nova STROŽIJA PRAVILA: Na ovaj način se evropska država bori sa KORONOM!

Od ponoći u Austriji važe nova, oštrija pravila u borbi protiv epidemije korona virusa, koja ograničavaju broj osoba na privatnim proslavama, a ujedno je proširena i obaveza nošenja maski.

Ministarstvo zdravlja izdalo je odgovarajuću uredbu kojom se uvode nove mere širom Austrije.

Što se privatnih proslava tiče, bez posebno obeleženih sedećih mesta, u zatvorenom prostoru dozvoljeno je maksimalno deset osoba.

Izuzetak su sahrane, gde može da prisustvuje i do 500 ljudi. Udredbom je predviđeno da manifestacije za više od 250 osoba za održavanje moraju imati odobrenje nadležnih vlasti.

Već kod 50 osoba u zatvorenom ili 100 osoba na otvorenom neophodno je da organizator ima " kvid izaslanika" i izrađen koncept prevencije zaraze.

Što se gastronomije tiče, uvedena je obaveza zatvaranja do jedan sat posle ponoći, to jest uredbom je onemogućeno da se to vreme prekorači označavanjem okupljanja kao "zatvoreno društvo".

Naime, do sada su neki lokali do jutarnjih sati radili ne poštujući korona pravila pod velom "zatvorenog društva".

Uredba sada onemogućava tako kršenje zakona. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će sprovoditi oštre kontrole širom zemlje i kažnjavati svaki prekršaj.

Dalje se u gastronomiji menja to da sada i gosti prilikom ulaska I izlaska iz lokala moraju nositi maske.

Pored toga, ograničen je broj osoba za jednim stolom na deset. Isto tako uredba naglašava da je konzumacija jela ili pića moguća samo za stolom, čime se zabranjuje stajanje u lokalu.

Obaveza nošenja maski proširena je sada sa javnog prevoza i zatvorenih prostora kao što su institucije, na tržne centre i pijace, ali i sajmove.