Nakon informacije koja se pojavila u pojedinim medijima da je moguće uvođenje vanrednog stanja od 1. oktobra, član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Covid-19, epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović kaže da se o tome uopšte ne razmišlja, kao i da je "neko očigledno pomešao dva pojma - vanredno stanje i vanrednu situaciju".

- Vanredno stanje niko nije pomenuo, niti dolazi u obzir da ga uvedemo. Ali neko je očigledno pomešao dva pojma vanredno stanje i vanrednu situaciju. Sve dok traje epidemija, mi se nalazimo u vanrednoj situaciji, a ona podrazumava sprovođenje svih mera koje su tu kako bi se smanjio rizik prenošenja infekcije. Vanredno stanje je nešto drugo, ono podrazumeva ograničanja i to se dešava samo u onim sitiacijama kad nemate kontrolu nad širenjem zaraze, od čega smo mi daleko, i potpuno je besmisleno govoriti o tome - objašnjava detaljno za "Blic" profesor Tiodorović.

Kako kaže Srbija nije ni blizu ponovnog uvođenja vanrednog stanja.

- Sindikat treba da bavi svojim poslom, svakako ima pravo da kritikuje i predlaže, da se razumemo, ali u doba epidemije baviti se politikanstvom je neprimereno. Ovakve izjave koje nisu zasnovane na činjenicama, jer niko nije izjavio da ćemo uvesti vanredno stanje, nisu u redu. ja sam rekao da na osnovu podataka kojima raspolažemo, i na osnovu epidemiološke procene, može doći do blagog povećanja. Dakle, ne da će doći, ali da se može dogoditi ako se mere ne poštuju, i tu postoji razlika. A to sve opet nema nikakve veze sa vanrednim stanjem, a ti koji su plasirali ovakvu informaciju očigledno su pobrkali dva pojma - objašnjava Tiodorović.

Kako ističe, u Srbiji se trenutno primenjuju mere koje se propisuju u okviru vanredne situacije, a koliko god ona bila povoljna ne možemo je odjaviti sve dok vanredne SZO ne odjavi pandemiju.

- Mi se nalazimo u vanrednoj situaciji, to znači da imamo mere koje treba da poštujemo. Vanredno stanje se uvodi kada postoji opasnost da je nešto izmaklo kontoli, pa da jednostavno moramo smanjiti kontakte ljudi, i to podrazuva, zatvaranje objekata, škola, vrtića, pozorišta, svih onih mesta gde se ljudi mogu okupljati, kao i ograničavanje rada onih delatnosti koje snabdevaju hranom, kao što smo to već imali. Mi to uopšte ne očekujemo i nismo ni blizu nečeg takvog - rekao je on.

Na primeru Crne Gore koja ima 10 puta povećanje i druga je po broju na 100.000 aktivnih slučajeva pa Crna Gora recimo ima 10 puta povećanje, ona ja druga u Evropi po broju aktivnih slučajeva, Tiodorović ističe, da ni oni nisu uveli vanredno stanje, niti će ga verovatno uvoditi.

- Ovim samo pravim paralelu koliko smo mi zapravo daleko od nečega takvog - zaključio je on.