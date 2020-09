DA LI ĆE VAKCINE SVIMA STIĆI? Sve zemlje udružile su se u borbi protiv korone, ali među njima nisu najveće svetske sile

Cilj KOVAKS-a je da do kraja 2021. godine isporuči 2 milijarde doze sigurnih, efikasnih vakcina širom sveta.

Ukupno 156 zemalja pridružilo se globalnoj šemi KOVAKS koja ima za cilj da osigura pravičnu distribuciju zaliha budućih vakcina protiv Kovid-19, saopštio je danas savez koji predvodi Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Na listi se nalazi 64 bogatijih, samofinansirajućih zemalja, navedeno je u saopštenju SZO i GAVI saveza za vakcine, nakon krajnjeg roka koji je istekao prošlog petka. U tu grupu spadaju i sve članice EU, Velika Britanija, Kanada, Australija i Japan. Među njima, međutim, nema Amerike, Rusije i Kine.

SZO je prvobitno dala rok dok 31. avgusta za priključenje inicijativi KOVAKS, ali se ispostavilo da zemlje nisu baš pojurile da potpišu sporazum. Čak i one koje jesu, nastavile su, manje ili više otvoreno, da "love" bilateralne ugovore sa proizvođačima vakcina.

Zbog toga je organizacija bila primorana da rok pomeri za 18. septembar, konačan datum prvih uplata zemalja učesnica odloži za 9. oktobar, kao i da uvede nove mogućnosti nabavki koje pružaju veću fleksibilnost državama fleksibilnost.

Prema KOVAKS planu, "samofinansirajuće" zemlje (one sa visokim prihodima) plaćaju kupovinu vakcina iz postrojenja, subvencionišući tako 92 "finansirane" zemlje (one sa niskim prihodima). Model kolektivnog finansiranja kreiran je da proizvođačima vakcina obezbedi količinske garancije za određene vakcine pre nego što one dobiju dozvolu, dok istovremeno osigurava da i siromašne zemlje mogu da pristupe dozama u razumnom vremenskom roku.

Sve države koje su deo KOVAKS-a trebalo bi da slede plan za pravičnu distribuciju vakcine kako bi se sprečilo da mali broj najbogatijih država razgrabi sve doze za sebe. Ovakvim zajedničkim radom mogu da se imunizuju rizične grupe u svim zemljama, umesto svih stanovnika najbogatijih država.

Ali uprkos ovom plemenitom i razumnom cilju, KOVAKS se od početka suočio sa brojnim izazovima i kritikama. U međuvremenu, dve najveće svetske ekonomije, Amerika i Кina, odlučile su da da ne pristupe, navodeći neke posmatrače da se zapitaju o sudbini inicijative. Ako dve najveće sile ostanu po strani, da li će KOVAKS imati finansijske i političke mišiće da obezbedi globalnu ravnopravnost u distribusiji vakcine?

- Da li bi svet bio bolji u situaciji kada bi svi radili multilateralno? Apsolutno. Jer biste tada mogli najprikladnije da koristite resurse. Ali stvarnost je takva da će države sklapati bilateralne ugovore. Dakle, moj posao nije da tugujem nad tim, moj posao je da pokušam da radim sa tim zemljama i osiguram da na kraju dobijemo fer raspodelu - rekao je generalni direktor GAVI-ja Set Barkli.

Kako je dodao, Amerika, koja je rekla da se neće pridružiti globalnim naporima za fer raspodelu jer njih predvodi "korumpirana SZO pod kontrolom Kine", oseća da nema interes da nabavlja vakcinu preko grupnog projekta jer je već potrošila 11 milijardi dolara na izgradnju sopstvenog potfolija potencijalnih vakcina.

Sa druge strane, Kina i Rusija, ističe Barkli, imaju sopstvene vakcine, sa ruskom koja je licencirana. Ali će opet morati da razmotre mogućnost da njihove vakcine budu ponuđene učesnicama KOVAKS-a, kao i da se vakcina neke druge zemlje ispostavi korisnom za njih, zbog čega se Barkli nada da će na kraju ubediti Moskvu i Peking da se priključe njegovoj inicijativi.

SZO je juče saopštila da broj zemalja koji se priključio KOVAKS-u do isteka roka nije konačan, kao i da su neka od kašnjenja nastala su zbog proceduralnih pitanja.

- Ono što smo najavili je pocetak. To će se nastaviti. Svi moramo biti zajedno u ovome kako bismo okončali ovu pandemiju - rekla je portparolka SZO Margaret Heris.