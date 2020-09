Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon istakao je da o vanrednom stanju ni u jednom momentu nije bilo govora od trenutka kada je ono ukinuto.

- Ne znam kako je došlo do toga da se priča o vanrednom stanju. Pominjao sam to u smislu objašnjenja da je nemoguće sprovoditi nadzor, da se pišu samo rešenja i da treba veća kontrola, ali da je to moguće samo u vanrednom stanju i da je to neprimereno u ovoj situaciji – naglasio je Kon za Pink.

Kada je reč o pooštravanju postojećih mera on je istakao da to zavisi isključivo od epidemiološke situacije i da ih je neprimereno "pooštravati u relativno prihvatljivoj situaciji".

On se osvrnuo i na epidemiološku situaciju u regionu i "nadzornom sistemu" koji se odnosi na sve naše turiste koji se vraćaju.

- Oko nas gori, a virus ne poznaje granice, tu nema dileme. Nadzorni sistem je uveden, od njega očekujemo dosta i pokazue prve rezultate. Na 700 onih koji prođu granicu jedan jeste sumnjiv i treba da se testira - rekao je Kon.

On je ocenio da imamo vrlo dobar filter za otkrivanje slučajeva zaraze i da ih odmah izolujemo i lečimo.

- Od petka je pod nadzorom 23.000 naših državljana, njih 36 se smatra sumnjivim, a to nije mala brojka - istakao je Kon. On je objasnio da bez obzira na to što nećemo izbeći ulazak i širenje virusa, to možemo da usporimo.

- Jako mnogo možemo da ga usporimo i sprečimo nagli porast i obezbedimo da sistem funkcioniše, ali ne da imamo situaciju kao u julu mesecu. Nadam se da ćemo uspeti ovim merama to da sprečimo. Ako bi se nekim čudom desilo da svi sprovode mere to usporavanje bi bilo vrlo uspešno. U novembru počinju slave i biće veća frekvencija kontakata u zatvorenom prostoru - rekao je Kon.

On je istakao i da je prošle godine u ovom periodu bilo oko 12.000 akutnih respiratornih infekcije, a da ih je sada oko 6.400, što dosta govori o tome koliko su maske značajne u borbi protiv virusa.

Epidemiolog je naglasio i da se pojavljuju slučajevi infekcije i u srednjim školama.

Direktor Urgentnog centra Marko Ercegovac rekao je da je sada jedan period zatišja što se koronavirusa u Srbiji tiče, ali da su lekari tokom prethodnih meseci naučili da treba da budu oprezni i da svakog pacijenta treba da posmatraju kao potencijalnu pozitivnu osobu na kovid 19.

- Mi smo na neki način sa pravljenjem izolacija i sa prijemno-trijažne izolacije i hospitalnih mesta koji su potpuno izolovani od ostalih pacijenata pokazali da ako neko ima neke kliničke znake korone mora biti izolovan dok se ne potvrdi da nije kovid pozitivan - objasnio je Ercegovac i dodao da su tako smanjili širenje infekcije.