Kon: Virus ne možemo sprečiti da uđe u zemlju, ali možemo da sprečimo širenje

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se na E- portal Ministarstva zdravlja do sada javilo oko 23.000 građana Srbije koji su se vratili iz inostranstva i da je među njima bilo 36 osoba sa simptomima Kovid-19.

"To je recimo jedan zaražen na 700 ljudi, a ako neko misli da je to mali broj, mora da se zna da kad je jedan zaraženi na 1.000 stanovnika, mi to smatramo vanrednom epidemiološkom situacijom", rekao je danas Kon.

On je dodao da je sistem javljanja nadležnima napravljen da bi se usporio virus i da je Srbija u stabilnoj, ali nesigurnoj situaciji, jer je potencijal virusa vrlo visok, što pokazuje dosta loša situacija u susednim zemljama .

"Imamo import virusa, to ne možemo da sprečimo, ali možemo da sprečimo ; da se prenosi i to zavisi od ponašanja građanina", rekao je Kon i naveo da je do sada najviše prenosa virusa bilo na slavljima.

O je naveo primer Kine koja više praktično nema prenos virusa sa osobe koja uđe u zemlju, ali i dodao da su Kinezi toliko disciplinovani da njihove lekare koji su boravili u Srbiji "niko nije video bez maske".

Član Kriznog štaba je ponovio da se od 1. oktobra neće pojačavati mere, da karantina neće biti, ali da smatra da treba pojačati kontrolu postojećih mera, naročito kada je reč o okupljanjima koja su zabranjena.

"Po meni treba malo popštriti kontrolu sprovođenja mera, da bi nam i okrobar bio ovako prihvatljiv dok se ne obavi vakcinacija protiv sezonskog gripa, a koja počinje u oktobru", rekao je Kon i dodao da je ove godine dupliran broj nabavljenih vakcina u odnosu na prethodne godine, i biće ih oko 700.000.

Kada je reč o školama, sada je kako je ocenio "proradio nadzor" i u srednjim školama pa je njih pet prijavilo virus.

"Ukupno su 24 škole u Beogradu zahvaćene virusom, međutim sve pojedinačni slučajevi su izolovani i sprečen je prenos, sistem za sada funkcioniše", rekao je Kon.