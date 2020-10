KRIZNI ŠTAB DAO JASAN ODGOVOR - Evo koji objekti od sutra mogu da rade samo do 23 sata, a koji i posle toga!

Na predlog Kriznog štaba od sutra će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 sata, kaže epidemiolog Darija Kisić Tepavčević.

Ona je navela da su, bez obzira na povoljniju epidemiološku situaciju prethodnih nedelja, sve mere koje su donete bile na snazi.

"Ono što se sa sigurnošću može reći je da učestalost obolevanja zavisi od primene opštih preventivnih mera", navela je ona na konferenciji za novinare.

"Stav Svetske zdravstvene organizacije nije bio jedinstven po tom pitanju, međutim danas pokazalo da je ta mera efikasna i da neće imati alternativu ni onog momenta kada bude u upotrebi vakcina protiv virusa korona", navela je ona.

Podseća da je osnovna mera obavezuno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, javnom prevozu, dok se na otvorenom preporučuje u situacijama kada ne može da se obezbedi fizički razmak od metar i po - kada se čekana ulazak u prodavnicu, banku, poštu.

"Zabranjeno je okupljanje više od 30 lica na događaja osim na kulturnim dešavanjima kada je organizator ustanova kulture. Na tim događajima je moguće da bude do 500 ljudi uz primenu svih mera", navela je ona.

Kisić Tepavčević: Apoteke i pojedine pumpe mogu da rade i posle 23h

Na apoteke i određene pumpe ne odnosi se mera o radnom vremenu do 23 sata, pojasnila je danas zamenica direktora Instituta "Batut" dr Darija Kisić Tepavčević. Na predlog Kriznog štaba od sutra će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 sata.

Na pojedine kritike zbog ograničavanja radnog vremena do 23 sata i pitanja "da li to znači da ne možemo da se zarazimo do 23h", Kisić odgovara da svako može uvek da se zarazi, ako sebe dovede u rizično ponašanje, ali da se pokazalo da posle 23 sata u svim objektima dolazi do većeg okupljanja i gužvi, pa je veća verovatnoća inficiranja. Kisić je istakla da će se efekti danas donetih mera videti za 10 do 14 dana.