KINESKI "SNOUDEN" OBJAVILA NOVE DOKAZE O KORONI! Naučnica tvrdi: Ovo pokazuje da je Peking razvio BIOLOŠKO ORUŽJE (VIDEO)

Iako naučnici širom sveta tvrde da je virus nastao u prirodi i da nikao nije mogao biti veštački stvoren, Li smatra da on zaista ispunjava kriterijume biooružja.

Ona je inače profesorka iz najreferentnije biolaboratorije sa Univerziteta Hongkong, a od 28. aprila živi u SAD.

Kako navodi, virus je značajno virulentan i može prouzrokovati velike žrtve. Veoma je zarazan i prenosi se lako, često respiratornim putem u obliku aerosola... Relativno je otporan na promene u životnoj sredini, može da izdrži transport i sposoban je za ciljano ispuštanje.

Na više od 50 strana profesorka, i njeno troje kolega iz Kine, tvrde da je virus SARS-KoV-2 nastao u nekoliko svetskih laboratorija, od kojih su one u Kini pod kontrolom tamošnje vojske.

Kao jednog od glavnih autora frankenštajn-virusa označava dr Zengli Ši, u zapadnim medijima poznatu kao „Betvumen“ (žena šišmiš), koja od 2012. eksperimentiše sa slepim miševima. Profesorka još tvrdi da je virus „RaTG13“, za koji su u Vuhanu „Betvumen“ i njene kolege rekli da su ga dobili iz izmet slepih miševa 2013. godine (a koji je 96 odsto identičan SARS-KoV-2), prevara koja je u svetsku GenBank-u uneta posle falsifikata urađenog na računarima.

Rad profesorke Li Meng Jan objavljen je 8. oktobra na Istraživačkom kovid-portalu „Zenodo“: „SARS-KoV-2 kao ne neograničeno biološko oružje“ tek počinje da trese svetsku „medicinsku naučnu zajednicu“.

Ovo je drugi rad sa istim zaključcima u sedam dana, a prvu studiju objavila je u Americi naučnoistraživačka grupa „Drastik“ na čelu sa dr Lavren Selinom, u čijem portfoliju stoji da ima 29 godina staža u medicinskim istraživanjima i da je veteran ratova u Avganistanu i Iraku.

Grupa „Drastik“ sastavila je listu od 36 tačaka kako bi potkrepila tvrdnju da bi virus SARS-KoV-2 mogao poteći iz programa razvoja vakcina i traže od Trampove administracije da se ne „oslanja na međunarodnu naučnu elitu i medije koji imaju finansijske interese, već da imenuje nezavisnu i objektivnu radnu grupu koja će utvrditi pravo poreklo ovog virusa korona“.

