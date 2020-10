PORODICA JE IZGUBILA NADU, A ONDA SE DOGODILO ČUDO! Najbolesniji pacijent POBEDIO KORONU

Otac šestoro dece i “najbolesniji pacijent koji je preživeo kovid”, preživeo je iako je porodici rečeno da se spreme za najgore i sada je ispričao svoje iskustvo.

Elison je morao da napusti posao zidara pošto je otkriveno da ima leukemiju. Išao je na hemoterapiju i posle dve i po godine je ušao u remisiju, ali je onda oboleo od kovida-19. Pošto je prošao hemoterapiju, simptomi, međutim, nisu bili prepoznatljivi.

Tek kada nije mogao da ustane zbog visoke temperature i kašlja, supruga Suzan (66) pozvala je hitnu pomoć.

Primljen je u Kraljevsku bolnicu u Liverpulu, da bi nekoliko sati kasnije porodici rekli da su mu šanse veoma male. A onda je, dok je još bio u bolnici, otkriveno da ima zavezana creva - morali su hitno da ga operišu. Lekari su procenili da su izgledi da preživi operaciju oko 50 odsto.

