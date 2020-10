"MOGUĆE SU ZABRANE KRETANJA U NEKIM SITUACIJAMA!" Dr Kon o novim merama: Nećemo pustiti da se virus prenosi, a da ne preduzimamo ništa!

Vanredno stanje kao vanredno stanje teško da može biti opcija, ali to ne znači da ćemo ostaviti ovako i da neće biti mera zabrane kretanja u nekim situacijama. Nećemo mi pustiti da se virus prenosi, a da mi ne preduzimamo ništa, rekao je danas epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je rekao da ne postoji broj zaraženih koje treba dostići da bi se mere pooštrile.

- Što se tiče određivanja nekog broja kada bi se nešto radilo mislim da je i profesor Tiodorović te brojke demantovao. Mi usporavamo virus, verovali ili ne. Usporavamo ga čitav ovaj period naročito nakon otvaranja škola - istakao je Kon.

Kao što usporavamo sve akutne respiratorne infekcije, tako usporavamo i korona virus, bio je jasan naš stručnjak.

- Ova situacija je nešto što smo očekivali. Taj porast je posledica nagomilavanja testiranja. Utorak i sreda su najjači dani. Ima još jedna stvar, to proširenje na Kragujevac i Valjevo - Beograd nije tako dramatično porastao i to je na neki način ipak neki dobar znak. Ako smo uspeli da usporimo u Beogradu, uspećemo i u ovim gradovima - ističe Kon.

Konov koeficijent

Naš epidemiolog se osvrnuo i na koneficijent koji je značajan za procenu trenutne epidemiološke situacije.

- Procenat pozitivnih među onima koji su sumnjivi prošle nedelje je u Beogradu bio 11,6 odsto, za ovu nedelju još uvek nemamo, ali pratimo. Povećava se broj pozitivnih zato što se povećava broj onih koji se javljaju sa simptomima. To znači da je virus u cirkulaciji, to je signal alarma. Svi kontakti se prate i isto se prate kao u martu - istakao je on.

Kon je naglasio i da su naši građani virus doneli i sa letovanja.

- Nadzor je pomogao. Kad imate nadzorni sistem kada se odmah odvoji onaj ko je zarazan vi usporavate prenošenje - objašnjava on.

Lokalni štabovi mogu donositi svoje odluke

Suština je, objašnjava epidemiolog da se spreči ponašanje u kojem dolazi do maksimalnog prenošenja virusa, a frekvencija se povećava posle 23 sata.

- Svaki lokalni štab ima pravo na lokalu da donese svoje odluke. Tako, na primer trenutno je preko 30 ljudi zabrana okupljanja, a to može da se spusti i na pet ili na potpunu zabranu, ali to nije realno - kaže on.

Na pitanje da li se može očekivati da se vratimo na vanredno stanje dr Kon kaže da vanredno stanje kao vanredno stanje nije realna opcija.

Nećemo mi pustiti da se virus prenosi, a da mi ne preduzimamo ništa - objašnjava on i dodaje da je to pravno pitanje, ali da su pravnici potpuno podeljni u vezi sa vanrednim stanjem.

Ko je na udaru?

- Što se tiče epidemioloških činjenaca ništa se nije promenilo. Ko je na udaru? To zavisi od toga ko oboleva ili gledate ko ima najveću smrtnost. Na udaru su i dalje stariji kod kojih je veća smrtnost - zaključuje naš stručnjak.