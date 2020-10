PROGNOZE SU LOŠIJE NEGO U APRILU: Strože mere za brobu protiv korone bi mogle da spase stotine hiljada života

Uvođenje strožih kontrola za suzbijanje zaraze kovid-19 moglo bi da spase stotine hiljada života širom Evrope pre februara, dok se kontinent bori sa eksponencijalnim porastom zaraza, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija.

Direktor SZO za Evropu Hans Kluge je naveo projekcije "pouzdanih epidemioloških modela" i rekao da one "nisu optimistične" za evropski region.

"Ovi modeli ukazuju da bi produžene opuštene politike mogle da podignu - do januara 2021. - dnevnu smrtnost na nivoe četiri do pet puta veće od onih koje smo zabeležili u aprilu", rekao je Kluge.

Pozivajući vlade da se brzo "aktiviraju" da bi suzbile drugi talas pandemije korona virusa, Kluge je rekao da je trenutna situacija "više nego ikad ranije vreme pandemije za Evropu", prenosi Rojters.

"Poruka vladama je: ne ustručavajte se da preduzmete relativno male akcije kako biste izbegli bolne štetne akcije koje smo videli u prvom krugu (u martu i aprilu)", dodao je.

Ali, preduzimanje jednostavnih, brzih mera pooštravanja sada - poput obaveznog rasprostranjenog nošenja maski i kontrole društvenih okupljanja u javnim ili privatnim prostorima - moglo bi do februara da spasi do 281.000 života u 53 zemlje koje čine evropski region SZO, dodaje on.

Novi slučajevi uvećavaju se za 100.000 dnevno u Evropi, a region je danas registrovao najveću sedmičnu incidenciju slučajeva kovid-19 od početka pandemije, sa gotovo 700.000 prijavljenih slučajeva.