ZAPREPASTIĆETE SE! Pogledajte zašto je važno nositi masku i na otvorenom - Evo šta vam izlazi iz usta i nosa kada kijate BEZ MASKE (VIDEO)

Istraživanje objavljeno u medicinskom dnevniku Toraks pokazuje važnost nošenja maski u blokiranju čestica koje izlaze iz naših usta i nosa.

Virusni patogeni šire se između ljudi mahom putem sitnih kapljica koje inficirana osoba izbaci.

Kolaž snimaka objavljen uz istraživanja ilustruje koliko različite maske (jednoslojne, dvoslojne i hirurške) spečavaju širenje kapljica iz nas u odnosu na to kada ne nosimo masku.

Prilikom govora, nošenje čak i jednoslojne maske značajno smanjuje količinu izbačenih kapljica.

#ICYMI Which #FaceMasks work best? 😷



Recently, @UNSWMedicine researchers filmed people coughing and sneezing in different scenarios — pictured here showing no mask, 2 different types of cloth masks, and a surgical mask. Here's what they found: https://t.co/sYGQ8MHoGG #COVID19 pic.twitter.com/2zGP8L5d0M