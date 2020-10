Da li će i za koga Srbija uvesti obavezan PCR test? Odluka pada na sledećoj sednici Kriznog štaba

Situacija sa koronavirusom pogoršava se oko nas, u Evropi, ali i u samoj našoj zemlji, te s obzirom na to Srbija nije daleko od uvođenja obaveznog negativnog PCR testa na kovid 19 za sve koji dolaze iz država u kojima je goruća situacija.

Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa kaže da odluka o tome još nije doneta, ali da bi ona trebalo da se nađe na stolu pred članovima Kriznog štaba na sledećoj sednici.

- Razmišlja se o uvođenju obaveznog negativnog PCR testa, ali takvu odluku još nismo doneli. Veliko je pitanje da li treba da pravimo izuzetke, to je stav procene, jer ako pravimo izuzetak, onda se pravi diskriminacija. Onda ne može da se kaže da bi takva odluka morala da se odnosi na Srbe već na sve koji dolaze iz zemalja u kojima je loša epidemiološka situacija. To će, verovatno, biti predmet rasprave na sledećem Kriznom štabu odnosno da li će to da se primenjuje na sve, kako na strance, tako i na naše - kaže prof. dr Tiodorović za Telegraf.rs.

Podseća da Srbija zahteva obavezan PCR za one koji dolaze Austrije, Mađarske... Podseća i da smo 15. avgusta uveli obavezan PCR za strance koji dolaze u Srbiju iz Severne Makedonije, Hrvatske, Bugarske i Rumunije.

U septembru se, kako je situacija u regionu počela da se pogoršava, očekivalo se da se ova obaveza proširi i na sve ostale koji pređu našu granicu.

Tada je, kao rešenje pronađen, poseban nadzor nad svim našim građanima, i strancima sa boravištem u našoj zemlji koji se vraćaju iz Crne Gore, BiH, Hrvatske i Albanije. On traje od 18. septembra, i u okviru njega svi koju uđu u Srbiju dužni su da se jave na portal e-zdravlje. gov.rs i popune test samoprocene. Ukoluko nakon testa dobiju uputstvo da moraju da se jave u kovid ambulantu to su dužni da učine.

- Moramo da gledamo kako da se zaštitimo a da ne ugrozimo ekonomiju. Sa jedne strane se bojimo da uvedemo te mere, jer može direktno da se ugrozi ekonomija, slobodan protok robe, a sa druge strane, ako se ne uvede, može naše stanovništvo da se izloži većoj mogućnosti obolevanja, ako dopustimo da ulazi ko kako hoće. Ali, ako budemo uveli obavezan PCR, mislim da će se odnositi na sve koji dolaze iz zemalja u kojima je loša situacija, a ne samo na naše građane - kaže prof. dr Tiodrović.

Dodaje da trenutno postoji problem u Vranju, odakle ljudi, bez kontrole idu u Severnu Makedoniju.

Neznatno bolje od Srbije samo Norveška i Estonija

Navodi da trenutno bolju situaciju, ali neznatno bolju, imaju samo Norveška i Estonija:

- To su podaci od pre dva dana iz Evropskog centra za zarazne bolesti. Razlika je neznatna, mi smo još sasvim dobro.

Inače, Hrvatska i dalje od nas traži obavezan PCR u njihovu zemlju, sa BiH nemamo nikakva uslovljavanja, dok Crnogorci traže antigenski, odnosno test koji pokazuje da imamo IgG antitela koja dokazuju da smo preležali koronu ili PCR.