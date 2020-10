"NIJE ISKLJUČENO NI VANREDNO STANJE" - Kon: Treba razmišljati o ZABRANI KRETANJA, da se ide samo do prodavnice...

Treba razmišljati o zabrani kretanja u nekom obliku, da se nešto skrati, da se ide samo do prodavnice... Za sada nije opcija vanredno stanje. Mi ne možemo da odustanemo ako je neophodno da uvedemo vanredno stanje, rekao je danas epidemiolog dr Predrag Kon.

On je istakao da je Krizni štab vrlo zabrinut.

- Mi vidimo da se preporuke nikada ne poštuju i to je nešto što nas čini vrlo frustriranim. Mi smo vrlo zabrinuti, teška zabrinutost to jeste, nije strah. Nikog ne želimo da ograničavamo, ali želimo da sprečimo smrtni ishod - istakao je naš stručnjak.

Kon je istakao "da se on pita što se tiče mera uveo bi obavezno nošenje maski" i to bi zaoštrio do mogućnosti koje može ova zemlja.

- Moramo sprečiti nedodirljivost onih koji se ponašaju kao da ničega nema i to sankcijama. Ništa ne možemo uraditi bez vanrednog stanja - rekao je dr Kon.

Unapred bih predvideo kad je potpuna zabrana kretanja i kada je potpuno neprihvatljivo da se ljudi sastaju.

- Ovo nije šala, ovo je treći talas i to pred zimu kada je najveći potencijal virusa. Mislim da se to nikada nije čulo i mislim da se ni sada ne razume da je snaga najveća sada - zaključio je on za Kurir.