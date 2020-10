OD OBAVEZNIH MASKI DO KARANTINA - Zbog rekordnog broja zaraženih danas zaseda Krizni štab, Srbiji prete VANREDNE MERE

Nakon što smo za samo dva dana zabeležili preko 800 novih slučajeva korone, a juče rekordnih 512 za samo 24 sata, sa tendencijom rasta i u narednim danima, Krizni štab je za danas zakazao hitnu sednicu koja će se održati u 9.00 ujutro.

Svaki put kada Krizni štab zaseda, prvo što nam pada na pamet su nove mere koje će, skoro izvesno, ovom prilikom biti donete. Uprkos tome što je očekivano da bi u ovom periodu moglo da dođe do povećanog broja obolelih, Krizni štab je vrlo zabrinut kako se situacija odvija.

- Vidimo da se preporuke nikada ne poštuju i to je nešto što nas čini vrlo frustriranim. Mi smo vrlo zabrinuti, to je teška zabrinutost, nije strah. Nikog ne želimo da ograničavamo, ali želimo da sprečimo smrtne ishode - istakao je juče epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

Maske i na otvorenom

Upravo nepoštovanje mera stavlja Krizni štab u situaciju da razmišlja o pooštravanju istih. Na prvom mestu razmišlja se o uvođenju obaveznih maski i na otvorenom prostoru, što se razmatralo i na prethodnom Kriznom štabu, kada je sve ostalo na nivou preporuke.

Po svoj prilici i po onome što je Predrag Kon naveo juče, maske bi trebalo da budu prioritet kada je reč o novim merama.

Kon je istakao "da se on pita što se tiče mera uveo bi obavezno nošenje maski" i to bi zaoštrio do mogućnosti koje može ova zemlja.

- Moramo sprečiti nedodirljivost onih koji se ponašaju kao da ničega nema i to sankcijama. Ništa ne možemo uraditi bez vanrednog stanja - rekao je dr Kon.

Zabrana kretanja

Osim toga, on je juče govorio i o vanrednom stanju i mogućnosti uvođenja istog.

- Treba razmišljati o zabrani kretanja u nekom obliku, da se nešto skrati, da se ide samo do prodavnice... Za sada nije opcija vanredno stanje. Mi ne možemo da odustanemo ako je neophodno da uvedemo vanredno stanje - rekao je dr Kon.

Kako je naveo naš epidemiolog zabrana kretanja je poslednja opcija, koju će, nadaju se, izbeći, ali da sa ubrzanjem virusa nije i nemoguća.

Obavezno PCR testiranje

Od drugih mera koje se pominju kao opcija juče se govorilo i o obaveznom PCR testiranju na ulasku u zemlju.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović rekao juče i da "porast broja zaraženih nije nešta što nismo očekivali" i najavio kao moguću novu meru neophodan PCR ili serološki test za ulazak u Srbiju.

- Očekivali smo porast, pa mesec dana gori oko nas, a poslednjih 15 dana je strahovito u susednim zemljama. Sledi sednica Kriznog štaba, verovatno ćemo procenjivati da li ćemo uvoditi neke mere da bismo se zaštitili. Moguće da će to biti neophodan PCR ili serološki test za ulazak u Srbiju. Ja bih to tražio i za sve naše državljane. Ljudi iz Vranja, Bujanovca, Preševa svakodnevno prelaze u Severnu Makedoniju da kupuju gorivo, švercuju, trguju... A Severna Makedonija gori. Da su bili samo u našoj zemlji, ne bi imali kontakt sa zaraženima i ne bi širili zarazu. I Hrvatska ima ogromno povećanje, Bugarska ima strahoviti rast broja zaraženih, Crnogorci su stalno na visokom trećem mestu. Zato sam za to da niko bez negativnog PCR ili serološkog testa ne ulazi u Srbiju - ističe za Tiodorović.

Moguće pogoršanje situacije "Postoji mogućnost da se dodatno pogorša epidemiološka situacija u Srbiji i mora se učiniti sve da se to ograniči", kaže imunolog Srđa Janković i ističe da je neophodno pridržavanje propisanih mera u borbi protiv kovida-19. - Jasno je da se brojke korona virusa u našoj zemlji ubrzavaju - situacija je svakako najviše zabrinjavajuća u Beogradu, zatim u Kragujevcu i drugim gradovima, dok je situacija nešto bolja i stabilnija u Vojvodini - rekao je Kon za "Blic".

On dodaje da ogromna većina građana poštuje mere, ali da fokus treba da bude na manjini.

- Oni koji organizuju žurke, spektakle, sa ogromnim brojem mladih ljudi ne smeju to više da rade. Mere moraju da se poštuju, a sve koji to ne čine treba zatvoriti - ističe Tiodorović.

Slično je juče rekao i imunolog Srđa Janković.

On je rekao da je jedna od mogućnosti da se uvede obavezan PCR test za ulazak u Srbiju, ali i istakao da će se više o tome znati nakon sastanka Kriznog štaba.

- U ovom trenutku još uvek nisu konkretne dodatne mere u razmatranju, ali one će pratiti situaciju. Jedna od mogućnosti je da se uvede negativan PCR test za ulazak u Srbiju, ali koliko je realna ne mogu da kažem pre sastanka - rekao je Janković.