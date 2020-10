MERE ĆE SE POOŠTRAVATI AKO SITUACIJA NASTAVI DA SE POGORŠAVA! Janković za Pink: Niko nije bezbedan i niko nije u situaciji da ne mora da se štiti

Dr Srđa Janković, imunolog i član Kriznog štaba, povodom povećanja broja zaraženih koronavirusom u Srbiji kaže da je pooštravanje mera razmatrano, ali da za sada nije akcenat na tome i da to dolazi u obzir ako situacija nastavi da se pogoršava.

Janković je rekao da je Krizni štab želeo da pošalje jaku poruku, jer u Srbiji već imamo mere na snazi.

- Izgleda da to nije ozbiljno shvaćeno... Mi smo hteli da podvučemo da već na snazi imamo protivepidemijske mere, koje bi u velikoj meri već ublažile situaciju da su dosledno i rigorozno sprovedene i tako moraju da budu sprovedene - izjavio je Janković za Novo jutro TV Pink.

Kako dodaje, na prvom mestu je svest građana i lična odgovornost.

- Niko nije bezbedan i niko nije u situaciji da ne mora da se štiti. Svaka populacija koja je osetljiva može u nekom trenutku biti ugrožena - naglasio je Janković.

Kako kaže, u manjini su oni koji situaciju ne shvataju ozbiljno i potrebno je postići razumevanje zašto je neophodn da se svi zajedno štitimo.

- Značajan broj ljudi dobija teške komplikacije i, naravno, opasne po život. Kada svi to shvatimo svi ćemo zajedno da štitimo sve nas zajedno - istakao je Janković.

On je rekao da se kapljična infekcija lakše širi u velikim gradovima, zbog gustine naseljenosti i pojasnio da su upravo zato glavne propisane mere usmerene na držanje fizičke distance i na nošenje maski.

Upitan da li zdravstveni sistem u Srbiji "odoleva udaru trećeg talasa", Janković je rekao da u ovom trenutku odoleva i da može da još dugo da izdrži.

- Međutim, ukoliko dođe do naglog porasta velikog broja obolelih to nijedan sistem ne bi mogao da izdrži, ni mnogo jači nego što je naš. Naš cilj jeste da se ne približimo, a kamo li dosegnemo tu granicu. Da li će se to desiti zavisi od nas - naveo je Janković.

Na pitanje da li se očekuje u trećem piku da bude više pacijenata na bolničkom lečenju on je rekao da to "mora da se očekuje".

Najvažnije u ovom momentu je, navodi, da se ograniči porast broja obolelih tako da zdravstveni sistem može da se izbori, da bude što manje zaraženih i što manje ljudi sa teškom kliničkom slikom.

Privremene bolnice, poput Arene, su važne kako bi se što manje specijalizovanih bolnica uvodilo u kovid sistem.

- Potrebno je da lečimo ljude i od drugih bolestu, u suprotnom će nam ova pandemija odneti indirektan danak u ljudskim životima. To su ona pogoršanja koje neko može da doživi ako nije stigao na red da leči svoju osnovnu bolest od koje inače boluje zato što su bolnice pretvorene u kovid centre - rekao je Janković.

O virusu korona kaže da ima neverovatno nezgodnu kombinaciju zaraznosti i rizika od smrti.

- Virus može brzo da se širi, ne ubija svakog koga zarazi, ali postoji ogroman broj ljudi koji su ugroženi. Tako kada bismo gledali statistički, to nije virus koji sprada među smrtonosnije - zaključio je Janković.

Dr Marija Dabetić, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje, govoreći o tome kako epidemija utiče na mentalno zdravlje, kaže da je vreme korone vreme izazova i za zdravu populaciju i za pshijatrijske pacijente.

- Mi se pridružujemo svetskom i evropskom trendu da je u vreme korone pojačano javljane pacijenata psihijatru. Zanimljivo je da je u prvom delu, u martu mesecu, pa do maja bilo povećano javljanje ljudi koji se nisu ranije javljali, niti su psihijatrijski pacijenti - kazala je ona i dodala da su se u drugom delu epidemije više javljali psihijatrijski pacijenti.

Dabetić je rekla da se najviše javljaju ljudi koji pate od anksiozno-depresivnih tegoba.

- To su nervoze, napetost, nesanice, strah, pa čak i panični napadi. Tek u kasnije toku, kad situacija duže traje dolazi do razvoja depresivnih - pojasnila je Dabetić i upozorila da u ovom periodu dolazi do povećanog konzumiranja alkohola.