Celu Hrvatsku rastužila je vest da je u splitskoj bolnici preminula devojka stara 17 godina. Na današnjoj konferenciji za medije tim lekara izjavio je da je za uzrok njene smrti otkazivanje srca i pluća.

U senci stotina medijskih članaka i naslova, najteže trenutke u životu proživljava njena porodica. Uz nenadoknadiv gubitak, dodatno su ih pogodila medijska nagađanja o uzroku smrti njihove ćerke.

U ponedeljak posle podne list “Dalmacija Danas” razgovarao je s porodicom koja je poželela da se obrati javnosti. Starija sestra preminule devojke A.M. kaže da nije mogla da podnese dodatni bol koji njena porodica danas proživljava jer je, tvrdi, deo medija objavio neproverene informacije.

A.M. je napisala pismo koje je Jutarnji list preneo u celosti.

- Zovem se A.M. i sestra sam, nažalost, preminule maturantkinje iz Splita.

Moji su me odgovarali od javljanja, ali jednostavno osećam potrebu da to učinim, iako je ovo teško razdoblje za nas. Moram čuvati i paziti ono što mi je najsvetije, a to je porodica.

Prvo radim ovo zbog sekice na koju nikad nisam dala da je diraju, kao ni ona na mene. Pogotovo sad kad ona sama ne može da se odbrani. Drugo, zbog svojih roditelja kojima su uza sav bol i tugu vaše lažne tvrdnje još teže pale i slomile ih u potpunosti.

Želela sam da kažem da moja sestra nije umrla od korone i da prestanete da širite lažne tvrdnje i informacije. Istina je da je bila pozitivna, ali umrla je od hipoksije odnosno njen mozak je predugo bio bez kiseonika i nastupila je moždana smrt. Sve vreme do proglašenja smrti svi smo se nadali čudu i njenom oporavku jer je bila lavica i veliki borac, ali jednostavno je bila preumorna.

