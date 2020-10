DOK SVET ČEKA VAKCINU, DEVOJČICA (14) IMA REŠENJE - Tinejdžerka dobila nagradu za otkriće koje može da dovede do LEKA ZA KORONU (VIDEO)

"Izazov mladi naučnik" je takmičenje za srednjoškolce u Sjedinjenim Američkim Državama, slično evropskom, pod pokroviteljstvom kompanija “Diskaveri” i “3M”.

Takmičari na kratkom snimku iznose svoje ideje za nove izume kojima bi se rešili svakodnevni problemi, a deset finalista dobija priliku da rade rame uz rame sa naučnicima konglomerata “3M” tokom leta i obiđu inovativni centar kompanije u Minesoti, kako bi se takmičili za nagradu od 25.000 dolara i titulu najboljeg američkog mladog naučnika.

Anikin pobednički izum koristi se takozvanom "In silico" metodologijom radi otkrivanja glavnog molekula koji se može selektivno vezati za šiljati protein virusa SARS-Cov-2.

"Poslednja dva dana videla sam da je dosta pažnje u medijima posvećeno mom projektu jer je povezan sa korona virusom i reflektuje naše kolektivne nade da će se pandemija okončati. I ja, kao i svi ostali, želim da se što pre vratimo našim normalnim životima", rekla je za CNN.

