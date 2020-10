OVAJ VITAMIN JE PRIRODNI LEK PROTIV KORONE! Morate ga uzimati svaki dan, SPREČAVA TEŠKU KLINIČKU SLIKU! Doktor Borislav izneo NAJNOVIJU TVRDNJU!

Vitamin koji igra najvažniju ulogu u sprečavanju teže kliničke slike.

Već deset meseci se borimo sa korona virusom, a odnedavno nam prete i grip i prehlade koji su tipični za ovo doba godine. Sada je, više nego ikada, važno da imunitet podignemo na najviši nivo, a ključ odbrane od virusa drže hranljive materija , prvenstveno vitamini.

Vitamin koji igra najvažniju ulogu u sprečavanju teže kliničke slike kod obolelih od kovida-19, jeste vitamin D o čemu je nedavno govorio imunolog profesor doktor Borislav Kamenov.

- U Indoneziji je rađena studija gde su ispitali 100 pacijenata koje imaju normalne vrednosti vitamina D i 100 pacijenata koji imaju deficit. Kod prvih se razvila vrlo blaga slika infekcije korona virusa, a kod drugih 100 je bila ozbiljna. I to je pokazalo da je vitamin D vrlo važan - ispričao je doktor.

Namirnice bogate ovim vitaminom su uglavnom riba i punomasni mlečni proizvodi.

- Da bismo imali dovoljno vitamina D, potrebno je da budemo izloženi suncu 10 do 30 minuta nekoliko puta nedeljno. Ali, to većina ljudi ne uspeva da uradi. Zato je potrebna suplementacija vitamina D plus K2. Doza vitamina treba da bude između 5.000-10.000 internacionalnih jedinica - navodi specijalista strukovni nutricionista dijetetičar Jovana Srejić Ferluga.