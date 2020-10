OZBILJNA SITUACIJA U CRNOJ GORI: Nestašica materijala za testiranje, na čekanju ČAK 2.500 UZORAKA!

U Crnoj Gori najveći problem je nestašica materijala za testiranje na koronu, trenutno je na čekanju 2.500 uzoraka.

Crnoj Gori nedostaje potrošni materijal, pa na testiranje čeka 2.500 uzoraka, rekao je epidemiolog dr Milko Joksimović, koji je situaciju sa korona virusom ocenio veoma ozbiljnom, komplikovanom i zahtevom za zdravstveni sistem zemlje.

- Trenutno je oko 2.500 testova na čekanju. Znači da oni čekaju dok se drugi rade i da oni postepeno ulaze u proceduru. To je nažalost dovelo do toga da određeni broj uzoraka čeka do sedam dana da se uradi. Mi pokušavamo da imao prioritete, da se najpre urade bolnički uzorci ljudi koji su u teškom stanju, zatim onih koji treba da budu hitno primljeni u bolnice zbog drugih nekih stanja nevezan za kovid i nakon toga rade se oni da kažem nižeg prioriteta - rekao je Joksimović.

Najveći broj uzoraka na čekanju su, prema njegovim rečima, onih koji su upućeni iz kovid ambulanti, koji su dobrog stanja i leče se kod kuće.

Dr Joksimović je potvrdio da je poslednjih dana Institut imao problema sa potrošnim materijalom, a kao razlog tome je naveo veliku potražnju u celom svetu.

Ističe da je jedan deo potrošnog materijala stigao i očekuje da se narednih dana testovi brže rade.

- Jedan deo tog potrošnog materijala je stigao što bi trebalo da se odrazi na to da ćemo narednih dana brže raditi određeni broj testova i da ćemo našim ljudima u laboratoriji omogućiti da jedan deo posla rade automatizovano pa će biti blago rasterećeni - rekao je.

Sa žaljem je konstatovao da nisu stigle sve količine nedostajućeg potrošnog materijala.

- Situacija na tržištu je veoma kompleksna. Najveći broj potrošnog materijala je inostrane proizvodnje iz Nemačke, Južne Koreje ili drugih zemalja i te zemlje najpre treba da zadovolje svoje potrebe - kazao je Joksimović.

Upozorio je da je epidemiološka situacija ozbiljna za sve građane.

- Postoje neki pokazatelji koji ulivaju neki blagi optimizam za pojedine lokalne zajednice, ali na nivou države ne bih se usudio da kažem da je situacija značajno bolja. Možemo reći da poslednjih desetak dana nije gore nego je bilo, da je stabilan trend visokog obolevanja - kazao je Joksimović.

On dodaje da broj umrlih u odnosu na broj obolelih u Crnoj Gori nije toliko veliki i kvalitet zdravstvene zaštite u zemlji ocenjuje "vrlo dobrim".

- Letalitet je negde 1,6 procenata što se smatra među boljima generalno na evropskom nivou što opet znači da je kvalitet zdravstvene zaštite bio vrlo dobar. 275 umrlih od početka epidemije u Crnoj Gori, tu dominantno jesu osobe starije od 60-70 godina i ono što se zna je da je starost najveći faktor rizika - rekao je.

Ukazao je da je među preminulima bilo 11 osoba starosti između 40 i 49 godina, dve osobe mlađe od 40 i 34 godine.