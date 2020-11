DIREKTOR SZO U SAMOIZOLACIJI: Bio u kontaktu sa osobom pozitivnom na kovid-19

"Identifikovan sam kao kontakt nekoga ko je testiran pozitivno na kovid- 19. Dobro sam i nemam simptome, ali ću biti u samoizolaciji narednih dana i raditi od kuće, u skladu sa protokolima SZO-a", saopštio je Tedros na Tviteru.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.