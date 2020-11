UVEŠĆE SE POLICIJSKI ČAS I DRAKONSKE MERE! Doktor upozorio javnost u Srbiji

Doktor je objasnio koji profil ličnosti odbija da nosi maske, iako je ova mera zakonski propisana.

Prof. dr Vladimir Diligenski, neuropsihijatar i upravnik psihijatrije KBC “Dragiša Mišović” dao je objašnjenje koji su to ljudi koji odbijaju da nose maske u zatvorenom, iako je ova mera zakonom regulisana u Srbiji.

“Mislim da će uskoro doći momenat kada će to biti zapovest, nošenje maski u zatvorenom, da više neće biti ‘hoćeš ili nećeš’. Ulazimo u jednu veoma kriznu situaciju, bolnice su prepune bolesnih ljudi, raste broj zaraženih među osobljem. Bojim se da smo samo na predvorju velikih problema koji nas čekaju. Vidimo šta se dešava u Španiji, Francuskoj, Italiji, Austriji, mislim da ćemo biti prinuđeni da donesemo drakonske mere, ograničenja kretanja, stalnog nošenja maski i to će biti najmanja mera koja će moći da se donese i koja će morati da se sprovodi”, ističe dr Diligenski i dodaje da nošenje maski na otvorenom nije neki problem i da se na to čovek navikne.

Zašto neki ljudi ne nose maske, da li je u pitanju bunt, nepoverenje ili nešto drugo?

“Vi imate između 5 i 10 odsto poremećaj ličnosti koji uvek idu ‘uz vetar'”, kaže doktor i dodaje da uopšte nije prestrog, da u opštoj populaciji toga ima uvek. “Namerno neće da nose, zašto – ljudi su prezamoreni, svega im je dosta, nekad je to i rezultat neke inercije, nije im ni do čega. Ako se propišu mere i uvedu drakonske kazne, nosiće svi. To je najmanje što može da se učeni, a zdravstveni sistem najviše teret podnosi, lekari i osoblje rade pod maskama i skafanderima”, kaže dr Diligenski i napominje da se stari disciplinovano pridržavaju mera.

“Stariji poštuju jer se plaše za svoj život, mlađi misle da, ako se i zaraze, da će imati blaži oblik ili bez simptoma”, kaže doktor i napominje da je sama neizvesnost oko korone nas čini napetim i uznemirenim. Ističe i da smo skloni ‘katostrofičnim razmišljanjima’, a rešenje vidi u “pronalasku mira”.

