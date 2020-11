Čekaju nas TEŽAK novembar i crni decembar: Ovo je strašno upozorenje dr Tiodorovića

U ovom trenutku najteža situacija je u Beogradu.

Svaka lokalna zajednica može da deluje u skladu s epidemiološkom situacijom i pojačava mere.

Profesor Branislav Tiodorović je još u septembru upozorio da nas čeka težak novembar, a kako dodaje, biće nam teško i u decembru. Kako kaže, sada je veoma važno da se svako pozove na svoju savest i ponaša se odgovorno, kao što to čini 80 odsto ljudi koji poštuju mere.

- Još u septembru sam rekao šta nas čeka u novembru, računajući da će ljudi da shvate ozbiljnost situacije. Još pre mesec dana sam upozoravao da su glavna žarišta splavovi i noćni klubovi u prestonici, kao što sam pojasinio da je najvažnije kontrolisati kako se sprovode mere, jer to nam je najvažnije. Moram da kažem da svaka lokalna zajednica može da deluje u skladu s epidemiološkom situacijom i pojačava mere. Recimo, bez obzira što može da pogodi ugostiteljstvo, turizam i slično, trebalo bi što pre da ograničimo rad ugostiteljskih objekata od 23 na 21, ili 20 časova, a to može svaka lokalna zajednica. U ovom trenutku najteža situacija je u Beogradu, onda u Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Šapcu, Loznici, Pančevu, to su gradovi koji beleže veliko povećanje i to se polako spušta prema jugu i jugoistoku – kaže profesor. Tiodorović.

Sve teži oblik bolesti i kod mladih

Kako kaže, bolnički kapaciteti se popunjavaju, a najteže svakako prolaze stariji ljudi i hronični bolesnici, s tim što, dodaje, ne treba zaboraviti da i mlad čovek može razviti težak oblik bolesti.

- Teže kliničke slike su više vezane za starije, iznad 60 godina, dok se kod mladih ljudi od 20 do 40 godina vrlo retko razvija teža forma bolesti, ali ne treba zaboraviti da ima i toga. To je samo dokaz da svako pravilo ima izuzetak, ne treba se mnogo nadati da će mlad čovek sigurno sve izgurati na nogama, jer kod mladih postoji uverenje da njih neće pogoditi teži oblik, i do sada je to bilo tako u proteklih desetak dana. Ali sada se situacija polako komplikuje, pa i mladi mogu da dobiju teži oblik, doduše ređe, ali mogu. A razlog je što ima mnogo više izvora infekcija. Sada imamo opet onu situaciju s početka jula, kada je poivećan broj virusonoša doprinosio tome da se mnogo češće i mnogo više zaražavaju i mladi ljudi – objašnjava Tiodorović.

Bolnice spremne, ali sve se brzo menja

Kako dalje epidemiolog objašnjava, čeka nas težak mesec, kao i naredni, pa treba biti oprezan u svakom smilu. U Nišu je registrovano da je od ukupnog broja novozaraženih 50 odsto iz samog grada, a da preostali procenat pripada ostlaim pacijentima koji gravitiraju ka Kliničkom centru Niš.

– Ni jug više nije izuzetak, svugde je počelo. Kao što sam napomenuo pre nekoliko dana, sve se može promiti za 24 časa, nažalost, to se baš desilo. Prijem u KC Niš se povećao za 50 odsto, u Vranju takođe, posebno je zabrinjavajuće u Preševu. Kapaciteti su spremni, ali se situacija dosta brzo menja i to je ono što je nepovoljno i što zabrinjava. Imamo promenu u istočnoj Srbiji, tu je Kladovo, Zaječar, njihova infektivna odeljenja se polako pune, s tim što oni najteže slučajeve šalju u Niš – zaključuje doktor Branislav Tiodorović.