Ovo je 7 NEOBIČNIH SIMPTOMA KORONA VIRUSA o kojima se slabo priča: Kovid prsti, oštećenje sluha, zujanje u telu, a evo i ostatka spiska!

Novinari časopisa "Glamour" nedavno su napravili spisak čudnih simptoma korona virusa o kojima se najčešće pričalo i pisalo, pa ne bi bilo loše obratiti više pažnje nego inače na to kako se osećamo.

Kovid nožni prsti

Udruženje američkih dermatologa (AAD) ističe kako brojni pacijenti kao jedan od simptoma korona virusa navode i pojavu natečenih nožnih prstiju, često crvenih ili modroljubičastih, koji deluju kao da su promrzli. U pojedinim slučajevima javljaju se čak i bolne izrasline ili fleke.

Osip izazvan korona virusom

Nedavno su naučnici istakli da je moguće da je jedan od pratećih simptoma korona virusa i iznenadni osip. Oni savetuju pacijente da se posavetuju sa lekarom ako primete "mestimičan osip, okrugle, tačkaste tragove po koži, crveni pečati, razna ispupčenja, izrasline koje svrbe, plikove...". U OVOM tekstu smo pisali o osam vrsta osipa koji su povezani sa korona virusom, a koje su utvrdili naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu.

