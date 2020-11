Poznati milijarder uradio ČETIRI TESTA NA KORONU U ISTO VREME - Rezultati su šokantni

On je to objavio na svom Tviteru i izrazio sumnju da se nešto lažno dešava.

"Danas sam se testirao četiri puta na korona virus. Dva testa su bila negativna, dva pozitivna. Ista mašina, ista sestra, isti test. Brzi antigen test", napisao je Mask najverovatnije aludirajući na brzi test kompanije Bekton Dikinson, prenosi Rojters.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.