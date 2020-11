Najpoznatiji stručnjak za kovid-19 otkrio koju MASKU možete ODMAH DA BACITE: Doktor je dao i OVE važne savete

Prodaju ih svi i svuda, a doslovno svako može naći odgovarajuću za sebe.

Nedavno je, međutim, direktor infektivne klinike pri Univerzitetu Merilend dr Fahem Juns tvitovao da je efikasnost platnenih maski veoma loša i da bi ljudi trebalo da nose ili hiruške, ili N95 maske.

- Vidim da se preporučuju i platnene tzv. bandana maske. Njih bi trebalo da izbegavate. Njihova efikasnost, baš kao i poput maski sa ventilima je jako slaba. Ljudi bi trebalo da koriste ili klasične hiruške, ili N95 maske - napisao je.

Prefer substance over style.



Wear a surgical mask instead of homemade cloth/designer masks. Why?



- better filtration

- fluid resistant

- better nose seal



Avoid mask with valves.



N95 is better than KN95 is better than surgical is better than cloth https://t.co/gqDhWmVlll