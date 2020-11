Doktorka Zdravković otkrila ŠOK SCENU iz bolnice u Beogradu: OVO NIKAKO NE SMETE DA RADITE

U KBC "Bežanijska kosa" trenutno je smešteno 300 kovid pacijenata i popunjenost bolničkih kapaciteta je oko 97 odsto. Korona u Srbiji sve više uzima maha, a doktori upozoravaju šta ne smete da radite.

Direktorka te zdravstvene ustanove, dr Marija Zdravković rekla je za javni servis da je protekla noć bila vrlo teška, najteža do sada, navodeći da su tokom noći pregledali ogroman broj pacijenata, njih 350.

-To je za 120 procenata više od broja koji smo imali pre tri nedelje. Ogroman broj ljudi koji imaju tegobe, koji su pi-si-ar pozitivni i koji dolaze - rekla je Zdravković.

Naglasila je da su našli mesto za svakoga kome je bilo potrebno bolničko lečenje.

-Imali smo 35 prijema u ovu ustanovu i 56 pacijenata smo trijažirali ka drugim ustanovama, jer mi imamo prijemno-trijažnu ambulantu kao što ima i Infektivna klinika i KBC Zemun - dodala je doktorka.

Kaže da je u KBC "Bežanijska kosa" na respiratoru trenutno 12 pacijenata i da je u ovom trenutku 18 pacijenata koji se nalaze na posebnim vidovima ventilacije.

Naglasila je da je verovatno zbog velikog broja inficiranih primetan ogroman broj ljudi sa komplikovanim bronhopneumonijama.

To su bilateralne pneumonije koje zahvataju cela pluća. Apelujemo još jednom da se pacijenti jave na vreme, da ne čekaju, jer ukoliko se jave u trenutku kada je 50 odsto pluća zahvaćeno vrlo brzo, za tri do četiri dana oni idu na ogromne takozvane skorove gde je zahvaćenost pluća 90 procenata i kada su oni vitalno ugroženi i na korak do respiratora - objasnila je Zdravković.

Kada je reč o prosečnoj starosti pacijenata čije se stanje komplikuje i gde su česti brzi prelasci iz stabilnog stanja u nestabilno, Zdravković kaže da su to ljudi od 55 do 65 godina.

-Ono što mi uvek kažemo pacijentima – mi ih bodrimo. Jako je bitno da im govorimo da se što više trude da dišu, jer ako se imalo opuste i uspore tu snagu disanja strašno se pogoršavaju analize i one idu ka respiratoru - rekla je Zdravkovićeva.

Na pitanje gde najčešće greše kovid pozitivni pacijenti, Zdravkovićeva kaže da veliki problem imaju kada članovi porodice dovode nekoga na pregled bez maske.

-Onda jedan koji dolazi na pregled u međuvremenu dolazeći na pregled zarazi drugog člana. Poseban problem smo juče imali sa pacijentom koji je potpuno nepromišljeno kroz prozor davao svoj inficirani veš svojoj deci koja su negativna. Naravno da je veš pacijenata iz bolnice visoko infektivan i da ne može tek tako da se raznosi i unosi u kuću, mora sa posebnom pažnjom, a najbolje da se to uradi u specijalizovanim servisima - zaključila je Zdravkovićeva.