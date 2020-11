ZA 24 SATA BISMO NAPUNILI SVE BOLNICE! Šta 5.000 zaraženih u jednom danu zaista znači i zašto to TREBA DA NAS PLAŠI

Probila je korona juče u Srbiji sve crne rekorde! Nikad više umrlih, nikad više novoobolelih i ono što baca u očaj - nikada više ljudi nije bilo hospitalizovano. Da li će naš zdravstveni sistem izdržati treći, i ubedljivo najjači udar kovida?

Jučerašnja brojka sve je obeshrabrila - ovaj talas se ne predaje pa je širom Srbije zabeleženo gotovo 5.000 novozaraženih. Ništa manje dramatična brojka nije ni ona koja govori o tome koliko je hospitalizovanih u našim bolnicama - 4.963, hiljadu vše nego dan ranije, čime je još jedan rekord oboren. To je broj koji je veći od najgorih dana u julu kada je 15.7. bilo 4.858 hospitalizovanih ili tzv. aktivnih slučajeva.

Da li smo zaista svesni koliko je to ljudi kada se brojke pretvore u realnost?

Kada kažemo da je zdravstveni sistem pred pucanjem onda treba da imamo u glavi da jedna Vojno medicinska akademija (VMA), kao jedna od najvećih bolnica u Srbiji prima 1.214 pacijenata na ležanje. Prevedimo to i bukvalno - u Srbiji su samo zbog korona virusa popunjene četiri ustanove poput VMA, a mi nemamo bolnicu te veličine.

Hipotetički rečeno da svih jučerašnjih 5.000 zaraženih zahteva bolničko lečenje, bilo bi nam neophodno mnogo velikih klinika koje su sada uzdanica zdravstvenog sistema u Srbiji i to u jednom danu. Zato ne čudi što se na bolničko lečenje šalju samo srednje teški i teški slučajevi...

Pored pomenute VMA, KBC "Dragiša Mišović" prima 546 pacijenata, KBC "Zvezdara" 950, KC Niš 1.525, KBC Zemun 400 obolelih, dok Infektivna klinika u prestonici ima oko 175 kreveta.

Sve kad se sabere dolazimo do brojke od 4.810 bolničkih kreveta, što je i dalje ispod brojke novozaraženih u danu za nama! Da, to je jasan pokazatelj koliko je situacija teška. Ipak, ako na to dodamo i osoblje koje mora da brine o svim zaraženima, onda je jasno da sa korona virusom u ovom trećem rekordnom talasu i te kako nema šale.

Hiljade je lekara koji ne odlaze kući, koji i po najtežim uslovima nose skafandere, skidaju ih posle sati i sati i onda svane novi dan i to se ponavlja. Kada kažemo da su bolnice prepunjene, treba da nam je na umu i to koliko svaki od bolesnika proživljava ličnu dramu, ličnu borbu koja je za svakog drugačija. Neko ima temperaturu, neko upalu pluća, neko je na respriratoru. Svako od njih treba negu, svako od njih treba doručak, ručak i večeru, treba infuziju, injekciju, lek i vizitu. A to zahteva ljude.

Da nema šale pokazuje jasno i brojka koliko je obolelih u ovom trećem talasu. Prvi put smo prešli brojku od 1.000 novozaraženih 27. oktobra kada smo imali 1.053. Od tada do danas smo imali čak 52.548 novih slučajeva!

Ako pogledamo zvanične brojke na sajtu covid19.rs broj zaraženih korona virusom do sad je u Srbiji 92.375. To nam jasno govori da je treći talas ubedljivo najbrutalniji - zaraženo je više nego u prethodna dva zajedno!

Ova crna statistka nam poručuje mnogo toga, ali, čini se ništa pozitivno. Brojke koje smo predstavili su zastrašujuće i zbog još jedne činjenice - uskoro će se otvoriti nova kovid bolnica u Batajnici kapaciteta oko hiljadu mesta, kako je najavljeno.

Tih hiljadu mesta može u vom kobnom talasu biti razgrabljeno za jedan dan, a mnogo je još dana pred nama u ovoj borbi sa korona virusom.

I za kraj valja podsetiti na reči pokrajinskog sekretar za zdravstvo Zorana Gojkovića iz jula meseca.

- Dozovite se pameti, nemamo dovoljno lekara da vam pruže pomoć. Zdravstveni sistem je prenapregnut, blago rečeno - upozorio je tada pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Kako je tada istakao, kapaciteti su bili popunjeni skoro do maksimuma.

- Svakog dana pokušavamo da dodatnim kapacitetima primimo sve pacijente, ali morate da shvatite da tome ima kraja. Ne možemo da pravimo bolnice za jedan dan i niko nema toliko lekara koji mogu u kontinuitetu toliko da rade kao naši lekari koji su opterećeni do maksimuma. Oni imaju svoje strahove i porodice. Najteže je svima njima kada upućuju apele da se ljudi dozovu pametni, jer neće biti dovoljno lekara da vam pruže adekvatnu pomoć - istakao je pokrajinski sekretar.

Tada je bio jul, danas je nekoliko mesec kasnije. Situacija je gora, a krajnje vreme je da se uozbiljimo. Tim pre što je, kako je obelodanio ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, u ovom trenutku koronom zaraženo više od 1.100 medicinskih radnika, od kojih je 52 hospitalizovano.