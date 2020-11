UPOZORENJE DOKTORA PELEMIŠA: Broj zaraženih u Srbiji povećava, situacija izmiče kontroli!

Siruacija s virusom korona izmiče kontroli i zato je medicinski deo Kriznog štaba morao juče da održi hitnu sednicu, izjavio je danas infektolog i član Kriznog štaba Mijomir Pelemiš.

On je novinarima u Beogradu rekao da se broj zaraženih u Srbiji povećava, ali da najviše brine povećan broj pacijenata na bolničkom lečenju, u jedinicama intenzivne nege i sve veći broj umrlih, te da su zbog toga tražili da se mere pooštre.

"Medicinski deo Kriznog štaba od početka epidemije, posebno u ovom najtežem trenutku, daje punu podršku ministru zdravlja (Zlatiboru Lončaru) koji neumorno radi i rešava sve probleme. Zahvaljujem i Vladi Srbije što je prihvatila naše zahteve. Vanredna sednica kriznog štaba nije imala zadatak da analizira mere koje smo mi prethodno uveli da li su uspele. To je suviše kratko vreme", rekao je Pelemiš novinarima u Beogradu.

Napominje da nije važno samo da se mere donesu, već da je važno da se one sprovode i da se kontroliše njihova primena.

"Možemo donositi bilo kakve mere, ako se ne poštuju, uspeha nema. Ne želim da optužujem samo građane. Važno je da se sprovođenje mera kontroliše", rekao je Pelemiš.

Napominje da postoji mali broj ljudi koji ne želi da sprovodi mere i koji smatraju da Krizni štab izmislio virus.

"Zar ne vide da je u celom svetu problem i da su mnoge zemlje u većem problemu od nas, ali to za nas ništa ne znači, mi se na to ne osvrćemo, mi gledamo naš problem", rekao je Pelemiš.

On je apelovao na sve da poštuju mere i dodao da kontrole moraju biti rigorozne.

"Mi ćemo čekati 10 dana rezultate mera, ali to ne znači da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, ponovo ne zaseda Krizni štab i ponovo ne razmatra šta dalje, da ne bi došlo do sloma zdravstvenog sistema koji se održava zahvaljujući velikom entuzijazmi Ministarstva zdrvalja i svih zdravstvenih radnika i zaposlenih u zdravstvu", zaključio je Pelemiš.