TRAMP JE NJIME LEČEN: Amerika odobrila REGENERON za sprečavanje razvoja bolesti, a evo ko sme da ga koristi

Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je upotrebu leka Regeneron Pharmaceuticals Inc za lečenje pacijenata sa blagim i umerenim simptomima kako bi se sprečio razvoj bolesti i hospitalizacija.

Lek se daje kao jednokratni tretman intravenski. FDA je dozvolila njegovu upotrebu kod odraslih i dece starijih od 12 godina koji imaju najmanje 40 kilograma i za rizične pacijente.

