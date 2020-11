Sećate se ŠVEDSKOG MODELA? Nisu nosili maske i nisu imali mere, a sada im je SVE PALO U VODU! Nižu se crni rekordi, a građani su BESNI (FOTO)

Švedska je prošlenedelje nizala crne rekorde, dva u broju novozaraženih korona virusom i jedan u broju preminulih.

Ova skandinavska zemlja, koja je na proleće istrajala u svom kontoverznom pokušaju da dostigne "imunitet stada" među stanovništvom izbegavajući oštre pandemijske mere, sada ima veću stopu zaraze od Francuske i Britanije.

Broj hospitalizovanih pacijenata udvostučavao se svake nedelje proteklog meseca, a zemlja sada beleži ukupno 208.295 zaraženih i 6.406 smrtnih slučajeva. Iako brojke naizgled deluju mnogo manje nego u nekim od najvećih evropskih žarišta, poput Britanije, Španije i Francuske, stopa zaraze po glavi stanovnika u Švedskoj sada je premašila ove tri države.

Švedska je u petak prijavila 393 zaraženih na milion stanovnika, dok su Britanija i Francuska potvrdile 337, odnosno 324 slučaja. Švedska takođe ima mnogo veću stopu zaraze od susedne Norveške, gde se dnevni porast zaraženih udvostručuje svake dve nedelje, a bolnice se pune brže nego u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji.

Sweden, after months of a loose approach to the coronavirus, is clamping down. The government announced its strictest limitations yet, including a ban on public gatherings of more than eight people starting next week. https://t.co/z39dLtGHZR — The New York Times (@nytimes) 18. новембар 2020.

Najveći broj novozaraženih od početka pandemije prijavljen je u petak - 7.240, dok je dva dana ranije zabeleženo 96 smrtnih slučajeva, najviše u protekla tri meseca. Stopa smrtnosti od kovida-19 u ovoj zemlji nekoliko je puta veća nego u susednim skandinavskim zemljama.

Švedska napustila svoj model

Švedska se na proleće pridružila autokratskoj Belorusiji kao jedna od dve evropske države koje su izbegle ubođenje karantina tokom prvog talasa. Virus je poharao staračke domove u zemlji, ali život je tekao uglavnom kao i obično, sa otvorenim granicama, školama, lokalima i preduzećima. Švedske zdravstvene vlasti čak poručivale građanima da ne moraju da nose maske.

Vlada je tada istakla da će "švedski model" uspeti zato što većina Šveđana ima poverenja u svoje državne institucije, što znači da će se oni dobrovoljno držati preporuka o socijalnoj distanci. Dodali su da bi zemlja mogla da promeni kurs ako se pokaže da je njihov pristup neefikasan. Taj dan je došao.

Sa jačanjem drugog talasa Švedska je odustala od blagih mera i prošle nedelje uvela najoštrije restrikcije do sada. Vlada je zabranila okupljanja više od osmoro ljudi, a premijer Stefan Leven je poručio građanima da ne odlaze u teretane i bibilioteke, kao i da ne organizuju večere i zabave.

Sweden has banned gatherings of more than 8 people as a second wave of coronavirus continues to grow. "Don't go to gyms, don't go to libraries, don't host dinners. Cancel," Swedish Prime Minister Lofven said. https://t.co/szpGswWwwF pic.twitter.com/GxohtcXUVs — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) 17. новембар 2020.

- Biće još gore, preuzmite odgovornost i ličnu obavezu u zaustavljanju zaraze. Učinite to zbog sebe i zbog Švedske - rekao je premijer.

Do sada je bilo dozvoljeno okupljanje između 50 i 300 osoba u zavisnosti od situacije, a nove mere će stupiti na snagu od 24. novembra.

Ovo je jedna od retkih zabrana koju je uvela Švedska, koja je vodila strategiju bez obaveznog nošenja maski, bez uvođenja karantina, ali je pozvala građane da ograniče kontakte i da što više rade od kuće.

Švedske vlasti su u donošenju strožih mera i dalje sputane zakonima koji ne dozvoljavaju mere koje su primenile mnoge evropske zemlje, jer poštovanje propisa i prava građana ima prednost u odnosu na borbu protiv epidemije. Tako je nedavno Zdravstvena insepkcija modala da upozori domove za stare da je nezakonito da samoinicijativno zabrane posete štićenicima ili njihove izlaske, bez obzira na rizik. Takvu odluku mogu da donesu samo regionalna ili nacionalna vlada. Isto tako, s obzirom na to da ne može da zatvori restorane i barove, a radi se o mestima visokog rizika, vlada je uvela zabranu točenja alkohola posle 22 časa.

Ko je kriv?

Sa pogoršanjem epidemiološke situacije u Švedskoj, rasprava u zemlji prešla je na novo pitanje: Čija je greška dovela do toga? Ove nedelje upiralo se prstom u najmanje tri pravca.

Neki stručnjaci krivili su vladu, rekavši da je njena meka strategija bila premekana i da se zbog toga pandemija ponovo razbuktala. Vlada kaže da su mere koje su bile na snazi bile dovoljne i optužila je građane za nepoštovanje. U međuvremenu, na ulicama Stokholma, građani su krivili svoje lidere, rekavši da postojeće i nove mere šalju pomešane poruke, zbog čega ih je teško slediti.

Sweden acknowledges that the high number of cases seen in the country in the first wave did not protect it in the second.https://t.co/nDpblm7uRY — Luke O'Neill (@laoneill111) 14. новембар 2020.

- Кomplikovano je. Govore ljudima da ne izlaze, ali restorani smeju da ostanu otvoreni. Kažu ljudima da ne idu u kupovinu, ali tržni centri su i dalje otvoreni kao i obično - rekla je Gudrun Ričter, vlasnica kafića u centru grada.

Neki stručnjaci kažu da vlada treba još odlučnije da deluje. U nedavnom članku, 26 istraživača i lekara navelo je pravila koja treba pooštriti. Rekli su da ljude koji žive sa nekim ko je pozitivan na kovid-19 treba prisiliti na karantin duži od sadašnjih sedam dana i da to treba da obuhvata i decu.

Rekli su da i bi maske morale da budu obavezne na javnim prostorima, što trenutno nisu. Sa ovim su se složili i poslanici opozicije koji su zatražili od vlade da objasni zašto maske u Švedskoj nisu obavezne, kao u većini evropskih zemalja.