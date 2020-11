POČELA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA! Pada odluka o školama i vrtićima, kakve nove mere možemo da očekujemo

Izuzetno nepovoljna epidemiološka situacija, veliki broj zaraženih i sve veći broj urmlih iz dana u dan doveli su o toga da Krizni štab odluči da iznova preispita mere kojima bi opasni virus mogao da se zaustavi.

Na sednici koja je upravo počela u fokusu će ovog puta biti škole, a sve je izvesnije da će đaci iz školskih klupa preći na nastavu pred televizorima.

U danu za nama broj obolelih bio je rekordan i iznosio je 6.842, dok je 37 ljudi izgubilo život od posledica korona virusa. Dan pre toga umrlo je 38, što je naviše od početka epidemije. Bolnice su pune, gotovo 6.500 je hospitalizovanih kovid bolesnika, a pored velikog broja zaraženih zdravstvenih radnika među obolelima sve je više školaraca i nastavnika.

Dr Miomir Pelemiš istakao je juče da "nam nema druge", i da ako ne poštujemo mere, doći će do novog pooštravanja.

Sve izvesniji prelazak na onlajn nastavu

Zato, nakon sednice koja je počela u 13 sati trebalo bi da saznamo šta će biti sa školama. O tome je danas govorio i epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

- Mi ne govorimo o prestanku rada škola, nego o kratkotrajnom prelasku, od nedelju dana, na onlajn nastavu. To je sve. Što se tiče zimskog raspusta, o tome treba da se nastavi da se govori. Treba sprečiti interferenciju gripa i kovida, jer grip još nije krenuo - reko je dr Kon.

On je objasnio i da će se onlajn nastava uvesti nezavisno od rezultata koje su mere do sada dale jer "ne treba da se čeka i to je nešto što treba simultano da se uvede".

Da će to biti tema broj jedan na sednici Kriznog štaba komentarisala je sinoć i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Ona je rekla da će saslušati mišljenje i preporuke stručnog dela Kriznog štaba na sutrašnjoj sednici u vezi sa načinom odvijanja nastave u školama za starije razrede i radu vrtića.