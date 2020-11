DR KON na konferenciji Kriznog štaba: Da svi nosimo maske, mogli bismo da ŽIVIMO NORMALNO - Nema govora o pucanju zdravstvenog sistema (VIDEO)

Dr Kon je na konferencije za medije Kriznog štaba rekao da u Srbiji 60 odsto ljudi poštuje mere i istakao da to nije dovoljno.

Na početku konferencije epidemiolog Predrag Kon izneo je najnoviji korona presek - u poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 22.404 osoba, njih 7.780 bilo je pozitivno, dok je nažalost 57 osoba preminulo.

Na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije nalazi se 245 pacijenata.

Od početka epidemije u Srbiji su prema Konovim rečima zaražene 155.994 osobe od kojih su 1.423 preminule.

Kon je naveo da je u Areni trenutno 480 pacijenata, Infektivnoj klinici - 89, Zvezdari - 404, Bežanijskoj kosi -272, Mišoviću -339, Klinici za pulmologiju 161, Institut za reumatologuju- 90.

Obolelo je ukupno 2.434 zdravstvenih radnika, a hospitalizovano je njih 66.

Kon je rekao da najviše zaraženih u poslednja 24 sata ima u Beogradu - 2.033 osobe.

Kon je naveo da i dalje imamo više prijema nego otpusta u bolnicama na dnevnom nivou.

- Danas će takođe biti premeštanja pacijenata koji su pred izlečenjem u privremene kovid bolnice. Cela Srbija je sad jedna velika kovid bolnica. Premeštanje će možda biti u druga mesta. Primedbe na transport i smeštaj nisu adekvatne situaciji u kojoj se nalazimo - rekao je Kon.

Efekti mera za 10 dana

Odgovarajući na pitanje novinara Kon je rekao da efekte novih mera možemo videti nakon deset dana.

Za gužve zbog Crnog petka krivi organizatori

Kon je odgovarajući na pitanje o gužvama u tržnim centrima na Crni petak rekao da postoje mere koje je potrebno poštovati i da se odgovornost prenosi na one koji su to organizovali.

- Ako se poštuju mere to bi moglo da se prihvati. Svako nosi i individualnu odgovornost. Nije mi jasno kako je to nekome značajno kad danas imamo 57 mrtvih - rekao je Kon.

Trenutno smo u ogromnom talasu, da svi nosimo maske ŽIVELI BISMO NORMALNO

Epidemiolog je odgovarajući na pitanja o promenama simptoma rekao da smo trenutno u ogromnom talasu koji je naleteo, i da onda pacijenti koji se prime u bolnice nemaju iste simptome kao ranije.

- Postoji utisak da imamo promenu... Ali takođe jedan broj ljudi ostaje kod kuće, pa je to drugačije... Virusolozi ne kažu da je došlo do promene, to su samo utisci. Ono što jeste drugačije jeste da se mi nalazimo u jesenje/zimskoj sezoni, te da je to dosta drugačije ponašanje ovog virusa, ne samo kod nas, svuda. Prvi put ga vidimo u ovoj sezoni, pa se možemo zapitati da li je to njegov sezonski karakter - naveo je Kon i dodao da je ovo veliki talas.

Kon je istakao da da svi nosimo maske mogli bismo normalno da živimo, radimo i da sačekam vakcinu.

- Kod nas se poštuju mere oko 60 odsto, to nije dovoljno - istakao je Kon.

Nema govora o pucanju zdravstenog sistema

Odgovarajući na pitanja novinara Kon je rekao da nema govora o pucanju zdravstvenog sistema u Srbiji.

- Lični doživljaj je težak, ali to ne treba generalizovati - rekao je Kon i dodao da respiratora ima dovoljno.

U KCV 359 pacijenata

Direktorka KCV Edita Stokić rekla je da je u ovoj ustanovi hospitalizovano 359 pacijenata, što je najveći broj od početka epidemije u našoj zemlji.

- Od 359 pacijenata, 23 su smeštena u jedinicama intenzivne nege i na mehaničkoj su ventilaciji. I drugi pacijenti koji nisu u intenzivnoj nezi su na kiseoničkoj terapiji - rekla je Stokić.

Kako dodaje, potrošnja kiseonika u toku jučerašnjeg dana premašila je višemesečnu potrošnju.

Stokić je rekla da broj obolelih zdravstvenih radnika u KCV ne utiče na efekat rada ove ustanove.

Stokić je odgovarajući na pitanje novinara odgovorila da su u KCV angažovani i studenti završnih godina Medicinskog fakulteta, koji su se sami i dobrovoljno prijavili, i koji rade na administrativnim poslovima u "zelenoj zoni".

- Oni ne ulaze u crvenu zonu i ne učestvuju u lečenju kovid pozitivnih pacijenata - rekla je Stokić.