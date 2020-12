VLADA USVOJILA NOVE MERE - EVO KO I KADA MOŽE DA RADI od sutra posle 17 sati

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, saopšteno je iz Vlade.

Kome je ograničeno radno vreme?

Ugostiteljski objekti – kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice takođe neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 ujutru. Frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote neće raditi tokom vikenda. U ovu grupu spadaju i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Svim ovim objektima dozvoljeno je da rade radnim danima od 5 ujutru do 17 časova.

U kom periodu rade ostali objekti?

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom, do 21 čas.

Apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja.

Pijace će biti otvorene i u danima vikenda od 6 časova ujutru do 15 časova.

Još jedan izuzetak predstavljaju restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 čas svakoga dana.

Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Profesionalni sportisti mogu koristiti sportske objekte za pripreme za svoja takmičenja u toku vikenda. Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije moći će rade radnim danima, kao i subotom i nedeljom, do 17 časova.

Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova.

Stroga kontrola

Sve ove mere usvojene su sa ciljem svođenja socijalnih kontakata na apsolutni minimu, uz nadu da će one dati željeni rezultat i da ćemo u danima pred nama to videti i u brojevima zaraženih građana korona virusom.

Nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje ovih mera, koje stupaju na snagu sutra.

Vlada Republike Srbije i Krizni štab apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i ne okupljaju se u stanovima, privatnim smeštajima niti u bilo kojim drugim prostorima. Time ugrožavaju sopstveno zdravlje, zdravlje svoje porodice i predstavljaju rizik po svoju celokupnu okolinu. Neodgovornim ponašanjem direktno ugrožavamo naš zdravstveni sistem i iskazujemo nepoštovanje prema zdravstvenim radnicima, koji od marta meseca podnose najveći teret borbe protiv korona virusa.

Dobro poznate epidemiološke mere i preporuke, poput nošenja maske u svim zatvorenim prostorima, redovno pranje ruku, držanje odstojanja od drugih ljudi, dezinfekcija svih površina kao i često provetravanje prostorija ostaju na snazi. Poštovanjem svih mera i preporuka, čuvamo svoje zdravlje i dajemo svoj doprinos borbi protiv korona virusa a čini se da je doprinos svakog građanina sada potrebniji nego ikada. Jedino svi zajedno, udruženim snagama možemo postići naš cilj a to je pobeda nad korona virusom i Vlada Republike Srbije ne sumnja da će zajedno sa svim građanima što pre taj cilj i postići.